くっきー！らがBMI25オーバーのアイドルに遭遇。「体はともかく顔は可愛い」「小顔！」と絶賛した。

【映像】「体ともかく顔可愛い」ピチピチ衣装アイドルの顔

2日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）』#5（最終回）が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

5人に加え、＃1〜4まで通じて出演を果たしていたのが“撮れ高の妖精”オダウエダ・植田。植田は各回の締めだけに現れ、布の面積が極端に少ない水着でわがままボディをさらけ出してきた。くっきー！は「あれ捕まえたいですよね」と妖精捕獲作戦を切り出した。

GPSを頼りに歩き回り、植田妖精の寝床や水着など各地で痕跡を見つけるメンバー。GPS反応がひときわ強くなった店に入ると、ピチピチの衣装を着た植田妖精らしき女性を発見。しかし、正体はびっくえんじぇる・大橋ミチ子だった。

くっきー！らは「あ、違う！？」と驚きつつ、「体ともかく顔可愛い」「小顔！」と大盛り上がり。一方、「まぎらわしいわ！」とツッコミも。

ケムリはロケバス戻ってすぐに「びっくえんじぇる」を検索。「BMI25以上の女性で構成されるアイドルグループ」と、謎のグループの実態にたどり着いていた。