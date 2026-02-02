本日2月2日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは「氷点下の北海道ニュース」「全国のご当地問題を調査した件」を予定している。

「氷点下の北海道ニュース」では、雪が降り積もる北海道の各地で寒い中を街行く人にインタビュー。ニセコ近くの倶知安町で夢のような働き方をしている人や、初スキーに挑戦中の沖縄県民、すすきので雪に埋もれて酔いつぶれる若者など興味深い人々が続々登場。

雪が降る札幌の街を半袖で歩く男性、いったい何をしていたのか？マツコを「天下人」と仰ぎ見る同じ界隈の方も登場。その世界では有名人だそうだが、意外にもマツコとの共演経験は無いという。いったいなぜ？2年前にも登場した「ビブラートを探して歌い続ける男」とも再会！果たして理想のビブラートは見つかったのか？

「全国のご当地問題を調査した件」では、まず全国各地で成人の日に若者たちを直撃。福岡・北九州の二十歳の記念式典は毎年ド派手な衣装が有名だが、実はパリコレでも注目されていた？神奈川・横浜の会場にいた男性が語るフィリピンでやりたいこととは？

北海道では、かつて放送した“個性的なチラシを描いて売り上げを伸ばした社員”に憧れて入社を決めたという美大卒の女性が登場。初めてご本人と対面し、生で作品を見た彼女の反応はいかに？さらに「なで肩過ぎる居酒屋店主」「家電に嫌われる女性」「なぜか宮崎県で検索されまくっていた大物俳優」など、全国各地からたくさんの問題が！