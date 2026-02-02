しあわせパティスリーがテーマ！#C-pla「SNOW MIKU 2026」コラボキャンペーン

カプセルトイ専門店「#C-pla」を運営するトーシンは、「SNOW MIKU 2026」とコラボレーションしたキャンペーンを2026年2月4日（水）から3月31日（火）まで開催します。

北海道の店舗では、限定商品の先行発売やノベルティ配布などが実施されます。

トーシン「SNOW MIKU 2026」コラボキャンペーン

開催期間：2026年2月4日（水）〜3月31日（火）

実施店舗：北海道内の#C-pla／#C-pla mini 54店舗

「SNOW MIKU」は、「雪ミク（初音ミク）」が北海道を応援するフェスティバルです。

「初音ミク」を企画・開発したクリプトン・フューチャー・メディアが北海道札幌市にあることから、2010年より毎年北海道で開催しており、今年で開催17周年を迎えます。

2026年のSNOW MIKUのテーマは「しあわせパティスリー」。

北海道の美味しいスイーツと雪ミクらしさがたっぷり詰め込まれた、かわいらしいデザインが特徴です。

同じく北海道帯広市に本社を置くトーシンは、北海道を応援する企業として、毎年「SNOW MIKU」とコラボレーションした企画を開催しています。

#C-pla限定 SNOW MIKU 2026ラバーキーチェーン

価格：1回400円

種類：全6種

2026年デザインのSNOW MIKUをモチーフにしたラバーキーチェーンが、#C-pla限定カプセルトイとして登場します。

しあわせパティスリーのテーマに沿った、スイーツをイメージしたキュートなデザインが魅力です。

北海道店舗では2026年2月4日（水）から先行発売され、北海道以外の店舗では2026年2月12日（木）からの発売を予定しています。

先行発売店舗（#C-pla）：

イオンモール札幌発寒店／イオンモール旭川駅前店／イオンモール釧路昭和店／イオン帯広店／イオンモール札幌苗穂店／イオン千歳店／サンピアザ新さっぽろ店／イオン北見店／イオン釧路店／狸小路2丁目店／狸小路4丁目店／アリオ札幌店／札幌PARCO店／イオン上磯店／イオンモール旭川西店／狸小路5丁目北店／イオン静内店／CiiNACiiNA屯田店／東武サウスヒルズ店／CiiNACiiNA福住店／フレスポスズランプラザ店／CiiNACiiNA琴似店／東武イーストモール端野店／メガセンタートライアル旭川店／アモール旭川店／西條稚内店／イオン名寄店

先行発売店舗（#C-pla mini）：

ザ・ビッグ イーストモール店／ザ・ビッグ岩見沢店／マックスバリュ恵庭店／マックスバリュ手宮店／マックスバリュ北広島店／マックスバリュ留萌店／マックスバリュ栗山店／マックスバリュ滝川店／ラッキー星置店／マックスバリュ沼ノ端店／マックスバリュ登別店／マックスバリュ稲田店／コクミン狸小路3丁目店／東光ストア北栄店／マックスバリュ富川店／イオン登別店／未来屋江別野幌店／帯広駅店／マックスバリュ新道店／シティもんべつ店／東光ストア プロム山鼻店／マックスバリュ北32条店／コープさっぽろ いしかり店／マックスバリュ深川店／マックスバリュ澄川店／東光ストア北広島店／マックスバリュ中札内店

SNOW MIKUオリジナルホログラムステッカー

配布条件：対象商品4個ご購入のお客様

※対象商品の空カプセルを#C-plaスタッフにご提示ください。

SNOW MIKUのデザインがあしらわれた、オリジナルホログラムステッカーがノベルティとしてプレゼントされます。

キラキラと輝くホログラム加工が施された、特別感のあるアイテムです。

ノベルティ配布は無人店舗、半無人店舗では行っておりません。

ノベルティプレゼント実施店舗：

イオンモール札幌発寒店／イオンモール旭川駅前店／イオンモール釧路昭和店／イオン帯広店／イオンモール札幌苗穂店／イオン千歳店／サンピアザ新さっぽろ店／イオン北見店／イオン釧路店／狸小路2丁目店／狸小路4丁目店／アリオ札幌店／札幌PARCO店／イオン上磯店／イオンモール旭川西店／狸小路5丁目北店／イオン静内店／CiiNACiiNA屯田店／東武サウスヒルズ店／CiiNACiiNA福住店／フレスポスズランプラザ店／CiiNACiiNA琴似店／東武イーストモール端野店

デジタルスタンプラリー

期間中は「ミクナビ」アプリを使ってチェックポイントにチェックインする、デジタルスタンプラリーが開催されています。

札幌狸小路商店街内にある#C-pla対象店舗でチェックインして、イベントを楽しむことができます。

チェックイン会場：

#C-pla+ 狸小路2丁目店／#C-pla 狸小路4丁目店／#C-pla 狸小路5丁目北店

詳しくはSNOW MIKU公式サイト（https://snowmiku.com/2026/）をご覧ください。

北海道の美味しいスイーツをテーマにした「しあわせパティスリー」デザインの雪ミクグッズを、いち早く手に入れるチャンスです。

限定カプセルトイやノベルティをゲットして、SNOW MIKU 2026を思い切り楽しんでください。

対象商品やノベルティはなくなり次第終了となりますので、お早めにお近くの#C-pla店舗へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

トーシン「SNOW MIKU 2026」コラボキャンペーンの紹介でした。

よくある質問

Q. キャンペーン期間はいつからいつまでですか？

2026年2月4日（水）から3月31日（火）までの開催です。

Q. 北海道以外の店舗でも購入できますか？

北海道以外の店舗では2026年2月12日（木）からの発売を予定しています。

Q. ノベルティはどこでもらえますか？

対象商品4個ご購入で、ノベルティプレゼント実施店舗にてオリジナルホログラムステッカーがもらえます。無人店舗および半無人店舗では配布を行っておりません。

Q. 限定カプセルトイの価格はいくらですか？

SNOW MIKU 2026ラバーキーチェーンは1回400円です。

Q. デジタルスタンプラリーはどうやって参加できますか？

「ミクナビ」アプリを使って、札幌狸小路商店街内の#C-pla対象店舗（狸小路2丁目店、狸小路4丁目店、狸小路5丁目北店）でチェックインしてください。詳しくはSNOW MIKU公式サイトをご覧ください。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post しあわせパティスリーがテーマ！#C-pla「SNOW MIKU 2026」コラボキャンペーン appeared first on Dtimes.