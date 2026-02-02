

King & Prince「Waltz for Lily」MV Teaserサムネイル

King & Prince18枚目のシングル「Waltz for Lily」（3月25日リリース）の、表題曲「Waltz for Lily」ミュージックビデオのティザー映像がKing & Prince YouTubeチャンネルで公開された。

【動画】公開されたKing & Prince「Waltz for Lily」MVティザー

昨年12月24日（水）にリリースしたアルバム『STARRING』がBillboard JAPAN “HOT ALBUMS”総合アルバム・チャートで3週連続1位を獲得し、アルバムリード曲「Theater」はSNSでの総再生回数が1.5億回を突破。

現在は4大ドームツアーを開催中のKing & Prince。最新シングル「Waltz for Lily」は、3月27日に公開される永瀬 廉×吉川 愛のダブル主演映画『鬼の花嫁』の主題歌となっており、大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれる、King & Princeの新境地とも言える美しいラブソングだ。

先週その収録内容やジャケット写真が公開されると、隠れた名曲にスポットを当てたセルフカバーや、儚く美しい世界観のジャケット写真に対して「大好きな曲ばっかり!!」「最近の雰囲気も好きだけど、ぐっと変わった大人っぽいこっちも可憐で素敵」「オタク心をわかりすぎてる」など、リリースを待ちきれないファンからすでにSNS上で大きな反響を呼んでいる。

今作のミュージックビデオは、メンバー自らが「King & Princeらしい光と色の表現を探して制作しました」と語るように、楽曲の儚さと情緒をエモーショナルに映し出した仕上がりになっている。今夜解禁されたティザー映像では、ミュージックビデオの断片からその世界観を垣間見ることができ、さらにリリースへの期待が高まる映像となっている。

さらに、リリースに先駆けて、SNS上で「Waltz for Lily」の音源が一部分だけ先行解禁された。TikTok、Instagramで楽曲を使用できる。