¡Ú½°±¡Áª¡Û¼«Ì±¡¦¿ùÅÄ¿åÌ®»á¡¡¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¹ç´Ö¤Ë¿ÀÍê¤ß¡Ö¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¿ùÅÄ¿åÌ®»á¤¬£²Æü¡¢Âçºå¡¦ßºÉ¸½»µÈ¡Ê¤ß¤ª¤Ä¤¯¤·¤¹¤ß¤è¤·¡Ë¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¤¿¡£
¡¡¿ùÅÄ»á¤Ï£¸ÆüÅê³«É¼¤Î½°±¡Áª¤ÇÂçºå£µ¶è¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÎ©¸õÊä¡£ÆüËÜ°Ý¿·²ñ¤ÎÇßÂ¼Áï»á¤ä¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤ÎÂçÀÐ¹¸»Ò»á¤Ê¤É¡¢¶¯Å¨¤¬¤½¤í¤¦·ãÀï¶è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢À¾ÍäÀî¶è¡¦½ÐÍèÅç±ØÁ°¤«¤é³¹Æ¬±éÀâ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ß¤ª¡×¤Èßº¤¬Æ±¤¸°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¿À¼Ò¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤ÆÉ¬¾¡µ§´ê¤ËË¬¤ì¤¿¡£
¡¡¿À¼Ò¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¿ùÅÄ»á¤Ï¡Ö¼ñ¤Î¤¢¤ë¥¹¥Æ¥¤Ê¿À¼Ò¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Û¤á¡¢ËÜÅÂ¤ÎÁ°¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£»²ÇÒ¸å¡Ö¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¤Ï¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤Ë¸ÀµÚ¤·¡Ö¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÊë¤é¤·¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£³¹Æ¬±éÀâ¤ò½ª¤¨¡¢Áªµó»öÌ³½ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¿ùÅÄ»á¤Ï¡ÖÀ¯¸¢¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Áªµó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¬¤º¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÁªµó¶è¤Ë¤Ï¿ùÅÄ»á¡¢ÇßÂ¼»á¡¢ÂçÀÐ»á¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÁ°ÅÄ±ÑÎÑ»á¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¾¾»³·Ã»Ò»á¡¢¶¦»ºÅÞ¤ÎÌ«Î´²ð»á¤¬½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£