2026年1月9日（金）から3月9日（月）まで、『クロスホテル札幌』の前庭にて『マチナカTAKIBI BAR』が開催されています。

画像：オリックス・ホテルマネジメント株式会社

『マチナカTAKIBI BAR』は、直径6m・高さ3.6mの大型空気循環型“焚火専用テント”がホテル前庭に特設され、20度以上の温度を保つテント内で温かく焚火を楽しむイベントです。

画像：オリックス・ホテルマネジメント株式会社

テント内には新たにバーカウンターが設置され、専属バーテンダーが常駐するサービスも開始。

画像：オリックス・ホテルマネジメント株式会社

アルコールのほか、ノンアルコールドリンクをはじめ、季節限定のホットチョコレートなど、SNSにも投稿したくなるドリンクが幅広くラインアップされています。

画像：オリックス・ホテルマネジメント株式会社

店内では、各卓に焚火台が用意されているので、薪をくべながら炎を眺め、ドリンクやおつまみを楽しむことができますよ！

詳細情報

マチナカTAKIBI BAR

開催期間：2026年1月9日（金）～3月9日（月）

開催時間：17:00～23:00（最終受付 22:30）

料金：テーブルチャージ 1人 1,000円

客席数：7席

※料金には、焚火体験料60分（席料）+ 薪代が含まれます。

※利用の際は、1人につきドリンク1杯以上の注文が必要です。

※天候などにより営業時間の変更、休業する場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

4回目の開催となる今回は予約制が廃止され、より気軽に立ち寄れるスタイルへ刷新！ 炎のそばで、専属バーテンダーが提供する特別な一杯を味わうことができます。

揺らめく炎とライトアップが演出する幻想的な空間は、フォトスポットとしても魅力的。

宿泊の方はもちろん、観光や仕事帰りのひとときにも、マチナカで気軽に非日常を味わえる『マチナカTAKIBI BAR』に、足を運んでみてはいかがでしょうか◎

文／北海道Likers

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。