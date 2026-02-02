2026年2月1日、日本の総合エンタメサイト「電撃オンライン」で25年12月30日〜26年1月11日に実施された「鬼滅の刃」キャラクター人気投票の結果が発表され、中国のSNS・微博（ウェイボー）で反響が寄せられている。

ランキング1位は富岡義勇（とみおか ぎゆう）、2位は黒死牟（こくしぼう）、3位は獪岳（かいがく）、4位は煉獄杏寿郎（れんごくきょうじゅろう）、5位は我妻善逸（あがつまぜんいつ）、6位は不死川実弥（しなずがわさねみ）、7位は時透無一郎（ときとうむいちろう）、8位は童磨（どうま）、9位は胡蝶しのぶ（こちょう しのぶ）、猗窩座（あかざ）、竈門炭治郎（かまどたんじろう）だった。

この結果に中国のネットユーザーからは、「え、獪岳がこんなに上位なの？」「日本ではそんなに評価高いんだ」「この人気、たたかれて逆に知名度上がった結果じゃない？」「獪岳がどうしてランクインしてるのか不思議なんだけど…？」と疑問の声が殺到。「善逸と獪岳コンビは一気に昇格したって感じだね」「獪岳は日本では普通に人気あるよ。グッズがあれだけ売れてるんだから」との意見も寄せられた。

そのほか、「冨岡義勇、安定の1位」「冨岡義勇が1位なのは当然」「正直、冨岡義勇が1位なのって、このランキングの信頼性を示すためみたいなところがある」といったコメントや、「黒死牟、第2章ではもっと上位になりそう」「黒死牟と鬼舞辻無惨（きぶつじむざん）みたいなタイプは好かれるんだよね」などのコメントも集まった。（翻訳・編集/岩田）