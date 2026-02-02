新日本プロレスの棚橋弘至社長が２日、都内で行われた「第２回『Ｂｏｏｋ Ｆａｉｒ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ（ＢＦＣ）』防衛戦・チャンピオンベルト贈呈式」に出席した。

全国の書店員が日本で一番面白い書店フェア企画を競い合う。読書家としても知られる棚橋さんがスペシャルプレゼンターとして登壇し、第２回チャンピオンは２冊の本を同時売りする「ペア読」を企画した江藤宏樹さん、藤原さゆりさん（ともに広島・蔦谷書店）に決定。昨年行われた第１回で初代チャンピオンになった久保田理恵さん（ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店新静岡店）から王座、ベルトを奪取した。

１月にプロレスラーを引退。これまで数々のベルトを獲得してきたが、ＢＦＣのベルトを持ち「けっこう良いベルトです。家に持って帰りたい」と興奮。企画で優勝することで贈られることから、司会に「ぜひ企画に応募してください」と呼びかけられ、棚橋さんははにかんだ。

受賞作のペア読については「着眼点がすごいな」と感服。書店側の利益だけでなく、２冊の本を同時に発売することの利点を「１冊を共有するんじゃなくて同時に読む。２冊買っていただいたその先のイメージができていた。１つ先の未来を想像できる方が皆さんが喜ぶものを届けられる」と語った。

棚橋は現役時代から「３年後理論」を大切にする。ＢＦＣも第３回に向けて動き出している。応募者に向けて「暮らしの中に修行あり。普段の生活から何か自分に負荷をかけておく。負荷をかけた生活を送ると自分が成長できる。書店の争いも激化して、盛り上がっていく」とエールを送った。