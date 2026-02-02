1月31日にボルシア・ドルトムントとセレッソ大阪はクラブのパートナーシップを締結を発表した。セレッソ大阪からドイツへ羽ばたき、ドルトムントで伝説的なプレイヤーとなった香川真司氏の存在が架け橋となって生まれたこの関係は、新たな才能の発掘と育成に繋がるものへと発展している。



ドルトムント公式によると、この新たなパートナーシップは「日本における青少年育成の構造と進路の専門化に焦点」を当てるとし、取り組みの一環としてボルシア・ドルトムントは「主にクラブのデータ分析開発を支援するため、セレッソ大阪に専任の専門家を派遣」すると説明。現代サッカーにおいて世界有数の育成力を誇るドルトムントのスタッフやコーチが、今後セレッソ大阪の育成環境構築にも携わることとなる。





ドルトムントのフットボールアカデミーで国際化・商業パートナーシップ担当ディレクター兼マネージングディレクターを務めるベネディクト・スコルツ氏は今回の発表について次のように語っている。「このパートナーシップは両クラブ間の絆を強化し、日本サッカーの成長に貢献する大きな機会となることを期待しています。我々の知識と経験を共有し、セレッソ大阪と密接に連携して、若き才能のために影響力のある育成を目指した道筋を創り出せることを楽しみにしています」今季からドルトムントの女子チームに伊藤彩羅が加入しており、日本サッカーは男女ともにドルトムントと友好的な関係が築かれている。このチャンスを活かして日本の新たな才能が世界に羽ばたくことを期待したいところだ。