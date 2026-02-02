ミラノ・コルティナ五輪（６日開幕）に出場するスピードスケート女子の吉田雪乃（２３）＝寿広＝と、男子の森重航（２５）＝オカモトグループ＝が１日、本番会場の「ミラノ・スピードスケート競技場」で初練習に臨んだ。展示場につくられた珍しい仮設リンクでの滑りとなり、選手からは「下（氷の中）が空洞の様な感覚」と違和感を指摘する声が出た。男女５００メートルでのメダル獲得が期待される両選手の戸惑いを、大谷翔太記者が「見た」。

練習を終えた男女短距離のエースが、共に困惑した表情を浮かべながら、同じ言葉を口にした。１月３１日にミラノ入り後、１日に初めて氷に乗った。軽めの調整を行い、氷の感触を問われた吉田は「ポコポコ、音がして。（氷の）下に、空洞があるような感覚」。練習でじっくりと滑っていた森重も「コーチ陣とも話したんですけど、（氷の）中が空洞というか…。スカスカ、密度がないような感覚というか。そんなイメージ、感覚でした」と明かした。

持続可能な大会運営のため、競技会場１３のうち１１が既存、または仮設施設の今大会。スピードスケート会場も商業施設群の中の一つで、展示施設につくられた。私が入館後にまず感じたのは、異例とも言える館内の暖かさだ。取材後、各記者はコートを脱いでキーボードを打っていた。氷上競技の取材をする中で初めてと言える経験だが、吉田は「私は寒いのが苦手なので。暖かいのは嬉しい」とあっけらかんだった。

フィギュアスケートを取材していても、選手からは「氷が硬い、軟らかい」「氷が締まる」など独特な感覚を耳にする。恐らく密度が高くないのであろうスピードスケート会場の氷。吉田は「自分の蹴った分が、伝わらない感覚があるというか。その分、音で返ってくるような感じがして。自分の中で慣れていなくて、違和感」。この日は、２枠の練習時間を使って課題をあぶり出した。

一方で、２日に初滑りした高木美帆（３１）は幼少期に地元・帯広で仮設リンクで滑っていた経験がある。氷を蹴った音がかなり響く構造も「懐かしさや慣れ親しんだ印象を持った。氷に嫌な印象は感じなかった」と前向きな言葉を残した。初五輪の吉田は「体が勝手に慣れてくれる。そこまで深く考えすぎずに調整していけたら」。適応力こそ、五輪を勝ち抜くカギとなる。（大谷 翔太）