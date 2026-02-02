月の年金4万円台の68歳女性「身の丈に合わない家を買うべきではなかった」リアルな老後生活
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、福井県在住68歳女性のケースをご紹介します。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、福井県在住68歳女性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：68歳女性
同居家族構成：本人、夫（71歳）
居住地：福井県
リタイア前の雇用形態：その他（内職）
リタイア前の年収：150万円
現在の資産：預貯金1000万円、リスク資産0円
これまでの年金加入期間：不明
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金・厚生年金）：4万6000円（繰り上げ受給）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金13万円、給与収入15万円
「現在の年金額に満足していない」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「少ない」と語っています。
ひと月の支出は「約30万円」。夫婦の年金だけでは「毎月足りない」と回答されています。
「1日2食にしている」足りない年金を補うために、現在は「週4で1日8時間ほど、夫婦で家で内職をして」収入を得ているという投稿者。
その収入と年金で「日々の生活は賄えている」そうですが、「年1回の税金支払いや生命保険、車検の支払いは貯蓄から引き出して補填（ほてん）している」状況だと言います。
また、節約のために「1日2食にしている」とあり、かなり家計は苦しい様子です。
「働けなくなったとき、年金で賄えるのかが心配」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「身の丈に合わない家を購入するべきではなかった」と回答。
月の支出「約30万円」のうち住宅ローン返済が含まれているかは不明ですが、今後「働けなくなったとき、年金で賄えるのかが心配」と不安な思いを語ります。
一方で今の生活の楽しみは「孫が会いにきたり、こちらから会いに行ったりすること」と、日常の中の幸せを教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)