「正直に言うと…」ショボスライが右SB起用について言及「今はワタやカーティスも準備ができている」
リバプールのMFドミニク・ショボスライが右サイドバックでの起用について、自身の考えを語った。英『リバプールエコー』が伝えている。
本職はボランチながらもチーム事情により、右サイドバックのポジションも任されるショボスライ。現在、右サイドバックを本職とするDFコナー・ブラッドリーやDFジェレミー・フリンポンらが負傷離脱しており、1月31日のプレミアリーグ第24節ニューカッスル戦でも同ポジションに入り、4-1の勝利に貢献している。
自身の右サイドバック起用についてショボスライは「正直に言うと、長期的には考えていないし、中期的にも考えていないよ。以前も話したように、僕はミッドフィルダーだからね」と答えている。
「右サイドバックの選手が怪我から復帰して、僕もミッドフィルダーとしてプレーできれば思っている。でも、チームが僕を必要とするなら、そこでプレーしてベストを尽くすつもりだよ。でも今はワタ(遠藤航)もプレーする準備ができているし、カーティス(・ジョーンズ)もそこでプレーする準備ができている。今は選択肢がかなりあるよ」
「右サイドバックよりもミッドフィルダーの方が自分に合っていると思う。ゴールに近くて、より危険なプレーができるからね」
本職はボランチながらもチーム事情により、右サイドバックのポジションも任されるショボスライ。現在、右サイドバックを本職とするDFコナー・ブラッドリーやDFジェレミー・フリンポンらが負傷離脱しており、1月31日のプレミアリーグ第24節ニューカッスル戦でも同ポジションに入り、4-1の勝利に貢献している。
「右サイドバックの選手が怪我から復帰して、僕もミッドフィルダーとしてプレーできれば思っている。でも、チームが僕を必要とするなら、そこでプレーしてベストを尽くすつもりだよ。でも今はワタ(遠藤航)もプレーする準備ができているし、カーティス(・ジョーンズ)もそこでプレーする準備ができている。今は選択肢がかなりあるよ」
「右サイドバックよりもミッドフィルダーの方が自分に合っていると思う。ゴールに近くて、より危険なプレーができるからね」