2026年1月4日（日）から、『京王プラザホテル札幌』にて『シマエナガルーム』の宿泊プランが復刻販売されています。

『シマエナガルーム』誕生から5周年という節目をむかえる2026年は、より親しまれる心地よい空間と心を豊かにする部屋づくりを目指した新スタイルのコンセプトルームが考案されています。

壁面はシマエナガが最も愛らしい姿を見せる“冬”を感じられるホワイトとブルーカラーを基調とし、北海道らしい風景を落とし込んだイメージアートが配置され、部屋全体でシマエナガを感じられる癒しの空間へと一新！

ルーム内は入口で靴を脱いで過ごすスタイルで、旅先でも家のようにリラックスして過ごすことができます。

部屋に入ると、北海道出身『ぴよ手帖』の愛らしいシマエナガイラスト入りマグカップや、『shiroi maru』による顔のパーツの位置や全体のフォルムにこだわって制作された愛らしいシマエナガの毛糸ポンポンぬいぐるみ達がお出迎え！

シマエナガ関連の書籍を集めた『シマエナガ ミニライブラリー』も用意されています。

宿泊特典として、北海道を代表するレザークラフト『鞄のいたがき』のオリジナルシマエナガコースターも、一人1個記念に持ち帰ることができますよ！

まるでアフタヌーンティ―のようなシマエナガづくしのランチ『シマエナガランチ』付のプランも登場。写真映え間違いなしです◎

詳細情報

シマエナガルーム 宿泊プラン

場所：北海道札幌市中央区北5条西7丁目2-1 京王プラザホテル札幌

予約開始：2026年1月4日（日）～ 通年販売

価格：朝食付き 3名利用時1室 1人 13,780円～

※予約日により料金が異なります

北海道Likers編集部のひとこと

これまで大切にされてきた雰囲気や品質・価値観を守りながら、客室内デザインや小物が一新！

ホテルスタッフがこだわりをもって厳選したインテリアと北海道を代表するクリエイターとのコラボレーションで埋め尽くされた『シマエナガルーム』。とことんシマエナガにこだわった、唯一無二で“カワイイ”が満載の贅沢な空間で思いっきり癒されたいですね♡

文／北海道Likers

