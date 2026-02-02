元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが、自身のインスタグラムを更新。ピンクヘアー姿の写真を投稿しました。



投稿された写真では、ピンク髪姿の希空さんが写っています。そこには、ピンクを基調とした部屋でピンク色のうさぎのキャラクター「エスターバニー」のぬいぐるみを頭上に掲げ、穏やかな表情でポーズをとっています。希空さんはピンクと白のリボン、そしてフリルが特徴的なドレスを着用しています。





2枚目の写真では、同じくピンクの髪をした希空さんが、「エスターバニー」のぬいぐるみを手で頬に寄せながらカメラを見つめています。この写真では、ピンクのチェック柄トップスにレース装飾が施され、胸元にはマカロンのようなパステルカラーの丸いモチーフが並んでいます。

希空さんは投稿に「ピンクだいすき」というメッセージを添え、「このくらいの髪色の時期があったのはここだけの話」と、ピンク髪だった時期について触れています。さらに「この洋服みんな覚えてる？？」と、ファンに向けて当時の衣装について問いかけています。

部屋の内装もピンクを基調としており、ぬいぐるみや小物が所狭しと並ぶ可愛らしい空間となっています。





希空さんのWEB上での注目は大きく、新しいインスタグラムのアカウントは、2月2日・17時00分現在、フォロワーが115.2万人。

YouTube「希空ちゃんネル」は、登録者数が68.5万人に達しています。





