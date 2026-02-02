結成19年目を迎えるvistlipが4月1日、通算9枚目となるアルバム『DAWN』をリリースすることが発表となった。加えて、4から6月まで開催される全国ワンマンツアー＜Drawing Dawn＞の詳細もアナウンスされた。

タイトルに冠した“DAWN”は“夜明け”を意味する言葉。結成20周年を来年に控えて、“バンドにとっての新たな夜明け”をイメージさせるアルバムが届けられるかたちだ。さらには同アルバムに先立って1月7日にリリースされたシングル「UNLOCKED」がオリコンウイークリーランキング初登場10位を記録するなど、バンドのコンディションの良さと前向きさがうかがえるというもの。アルバムは現在レコーディング中ではあり、詳細は未告知だが、収録曲にしてリード曲「未明」は先んじてミュージックビデオ撮影が進行しているとのこと。

アルバム『DAWN』のリリース形態は三種類。通販限定販売の完全生産限定盤Blu-rayには2025年7月7日の東京・Zepp DiverCityライブ映像が収録されるほか、vister盤のDVDには「未明」ミュージックビデオとメイキング映像、lipper盤にはトレーディングカード(全10種ランダム)が初回特典として封入される。

同アルバムのフォローアップツアーとして開催されるのが＜Drawing Dawn＞であり、4月18日の札幌PLANTを皮切りに6月6日の渋谷WWW Xまで、8ヵ所9本をまわるものとなる。ツアータイトルの“Drawing Dawn”は“美術の手法、デッサンで夜明けを書く”の意味も持つとのこと。アルバム『DAWN』収録曲と描く新しい夜明けをお楽しみに。

■9thアルバム『DAWN』

2026年4月1日発売

【完全生産限定盤 (CD+Blu-ray)】

DCCA-173〜174 19,800円(税込)

購入ページ : https://www.vistlip.com/posts/ltd

初回封入特典：トレーディングカード(全10種ランダム)

Blu-ray収録内容：＜vistlip 18th Anniversary LIVE［Bet On The Ouroboros］＞2025.7.7@Zepp DiverCity

※V.I.P. LiST会員・MEMBERS LiST会員 通販購入者特典内容、および 購入者対象オンラインイベント詳細は後日発表

【vister (CD+DVD)】

DCCA-175〜176 4,620円(税込)

初回封入特典：トレーディングカード(全10種ランダム)

DVD収録内容：「未明」Music Video / 「未明」Music Video Making

【lipper (CD Only)】

DCCA-177 3,850円(税込)

初回封入特典：トレーディングカード(全10種ランダム)

※CD収録曲：後日発表

■アルバムリリース記念インストアイベント

4月02日(木) HMV&BOOKS SHIBUYA

4月03日(金) HMVエソラ池袋店

4月04日(土) タワーレコード新宿店

4月30日(木) HMV&BOOKS HAKATA

5月08日(金) HMV仙台 E BeanS店

■＜vistlip ONE MAN TOUR 2026 [Drawing Dawn]＞

4月18日(土) 札幌PLANT

open17:00 / start17:30

4月19日(日) 札幌PLANT

open17:00 / start17:30

4月25日(土) 京都FANJ

open16:45 / start17:30

4月26日(日) ESAKA MUSE

open17:00 / start17:30

4月29日(水/祝) 福岡DRUM Be-1

open17:00 / start17:30

5月02日(土) 名古屋Electric Lady Land

open16:45 / start17:30

5月09日(土) 仙台MACANA

open17:00 / start17:30

5月16日(土) 金沢AZ

open17:00 / start17:30

6月06日(土) 渋谷WWW X

open16:45 / start17:30

▼チケット

前売6,500円 / 当日7,500円(税込)

※スタンディング

※入場時ドリンク代別途必要

一般発売日：4月4日(土)10:00~

【先行発売(e+プレオーダー)】

受付期間：3月16日(月)12:00〜3月22日(日)23:59

受付URL：https://eplus.jp/vistlip/

※イープラス抽選受付 ※各公演1人4枚まで

※電子チケット(スマチケ)と紙チケット選択可/スマチケのみ分配可

■ライブ／イベント出演情報

＜渋谷REX 15th Anniversary presents.「ホントノミリョク」＞

4月12日(日) 東京・Zepp Shinjuku

open12:45 / start13:30

出演(50音順)：甘い暴力 / アルルカン / Psycho le Cému / BugLug / vistlip / machine / Royz ＜VisualRock 野外FES.「A LIVE」presented by fiveStars＞

5月04日(月/祝) 名古屋市内某所

open12:30 / start13:00

出演(AtoZ)：アンフィル / Azavana / DOG inTheパラレルワールドオーケストラ / THE MADNA / vistlip / ビバラッシュ / 零[Hz]