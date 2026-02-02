MUCCの逹瑯、ソロシングル「checkmate」を3月リリース＋インストアイベントも
MUCCの逹瑯が3月11日、ソロシングル「checkmate」をリリースすることが発表となった。このアナウンスにあわせて、最新アーティスト写真とジャケット写真も公開された。
「checkmate」は、前シングル「VILLAINS」から約6ヶ月ぶりにリリースされるシングルだ。同シングルのリリース記念インストアイベントの開催も決定した。
また、3月14日の茨城・水戸ライトハウスを皮切りに4月26日の東京・浅草花劇場まで、全4ヵ所8公演をまわるツアー＜LIVE HOUSE TOUR［VILLAINS chapter 2］＞は、前シングル「VILLAINS」で描かれた世界観を色濃く継承しながら、より研ぎ澄まされた表現と迫力あるライヴパフォーマンスを各地に届けるものになるとのことだ。
■ニューシングル「checkmate」
2026年3月11日(水)発売
【TYPE-A】DCCA-1167 / 1,500円
▼収録曲
01.checkmate
02.NOBLE -acoustic ver.-
【TYPE-B】DCCA-1168 / 1,500円
▼収録曲
01.checkmate
02.黄昏のエレジー -acoustic ver.-
■インストアイベント＜逹瑯【T.Tカード自引き&サイン会 chapter 2】＞
※シングル『checkmate』CD購入者対象インストアイベント
3月13日(金) 茨城・水戸市民会館 展示室
3月29日(日) 大阪・Like an Edison
4月04日(土) 東京・Like an Edison
4月10日(金) 愛知・名古屋fiveStars
4月29日(水/祝) 東京・CLEOスタジオ
■＜逹瑯ACOUSTIC LIVE TOUR [sing for you]＞
2月21日(土) 兵庫・クラブ月世界 ※SOLD OUT
■＜逹瑯 LIVE HOUSE TOUR [VILLAINS chapter 2]＞
3月14日(土) 茨城・水戸ライトハウス
3月15日(日) 茨城・水戸ライトハウス
3月27日(金) 大阪・OSAKA MUSE
3月28日(土) 大阪・OSAKA MUSE
4月11日(土) 愛知・HOLIDAY NEXT NAGOYA
4月12日(日) 愛知・HOLIDAY NEXT NAGOYA
4月25日(土) 東京・浅草花劇場
4月26日(日) 東京・浅草花劇場
▼サポートメンバー
●水戸ライトハウス公演：LiN(G / ユナイト) 、奈緒(G / アルルカン)、リウ(B / メトロノーム) 、KEN’ICHI(Dr)、足立房文
●OSKA MUSE / HOLIDAY NEXT NAGOYA公演：YOUSAY(G)、LiN(G / ユナイト) 、リウ(B / メトロノーム) 、KEN’ICHI(Dr)、足立房文(Key)
●浅草花劇場公演：YOUSAY(G)、LiN(G / ユナイト) 、リウ(B / メトロノーム) 、KEN’ICHI(Dr)、後藤泰観(Vn)、足立房文(Key)
▼チケット
前売6,800円 (税込・ドリンク代別)
※スタンディング
イープラス：https://x.gd/iGCSy
※1人４枚受付
※未就学児入場不可・営利目的の転売禁止
関連リンク
◆逹瑯 オフィシャルサイト
◆逹瑯 オフィシャルTwitter
◆逹瑯 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆MUCC オフィシャルサイト
◆MUCC オフィシャルTwitter
◆MUCC オフィシャルFacebook
◆MUCC オフィシャルInstagram
◆MUCC オフィシャルYouTubeチャンネル