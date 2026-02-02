タレントの渡辺直美が２日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。在住５年目を迎えた米国での生活を明かす一幕があった。

ニューヨークでマンションを借りている渡辺だが、家賃の相場は「１ベッドルームで日本円だと（平均）約８５万円ぐらいですね」と告白。

共演の有田哲平に「生活できないじゃん」と言われると「マジでできないです。みんな、ルームシェアというか。日本で言うと大学生とか若い子たちのルームシェアとかあると思いますけど、こっちは３５、６とかになっても、大人になっても全然、ルームシェアで。家賃が高過ぎるんで」と話した。

さらに「すぐに更新なんですけど『次からは４５万円上げます』って。一気に」と明かすと「みんな、どうする？ってなって。出て行って。新しい家探そうってなっても高過ぎて借りれなくて、どうしようって人もいっぱいいます」と口にした。

司会の上田晋也に「直美が住んでる所も相当、高い？」と聞かれると「高いです。ソーホーっていう地域なんですけど、ファッション街って感じで。昔は治安が悪かったんですけど、アーティスト街って感じでめっちゃ開拓されたんで、８０から９０年代に３０００万円で買ってたのが今、売りに出したら１０億」と説明していた。