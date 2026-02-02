6月での活動終了を控えているロックバンド・SHISHAMOが1月31日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでスペシャルライブを開催。『明日も』などヒット曲を披露し、会場を盛り上げました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、学生の春の思い出づくりを応援するキャンペーン『ユニ春』を4月5日まで開催中。その一環として、様々なアーティストたちが登場する『ユニ春！ライブ 2026』が1月31日に開幕し、今回はSHISHAMOがパークに初登場しました。

■『明日も』『君と夏フェス』など人気曲を披露

ニューヨーク・エリアのグラマシーパークで、スペシャルライブはスタート。応援ソング『明日も』をはじめ、『恋する』や『君の目も鼻も口も顎も眉も寝ても覚めても超素敵!!!』などの人気ナンバーを披露しました。

『君と夏フェス』では、セサミストリートなどパークの仲間たちと一緒にパフォーマンスし、会場を沸かせました。

ギターボーカルの宮崎朝子さん（31）は、「春というのは、卒業や別の場所に引っ越したり、環境が変わったりする時期で、そんな時に、皆さんに忘れられない思い出をお届けしたい。私たちSHISHAMOは、音楽で手助けになりたいと思ってきました！」と、学生を応援するメッセージでライブを盛り上げました。

