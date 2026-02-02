ダヴ・キャメロンとアヴァン・ジョーギアが主演を務めるAmazon Originalドラマ『56日間』が、2月18日よりPrime Videoにて世界独占配信されることが決定した。

本作は、『ソウ』シリーズや『死霊館』シリーズ、『アクアマン』などを手がけるジェームズ・ワンが製作総指揮を務めるエロティックスリラー。『ER 緊急救命室』のリサ・ズワーリングと『プリズン・ブレイク』のカリン・アッシャーが脚本と製作総指揮を担当し、Amazon MGMスタジオとワン率いるアトミック・モンスターが製作を担当した。

原作は、キャサリン・ライアン・ハワードによる世界的ベストセラー小説。同作は「アン・ポスト・アイルランド図書賞 2021」犯罪小説部門の年間最優秀作品に選ばれ、「ニューヨーク・タイムズ」など3紙でブック・オブ・ザ・イヤー2021を受賞している。

スーパーマーケットで偶然出会い、危険なほど激しく恋に落ちたオリバーとシアラ。出会いから56日後、殺人課の捜査官がオリバーのアパートで、身元の特定を阻むように意図的に腐敗が進められた惨殺遺体を発見する。犯人はオリバーか、それともシアラか。現在進行形の緊迫した捜査の1日と、過去における若い恋人たちの歪んだ関係の行方を交互に描く、全8話のドラマシリーズだ。

シアラ・ワイズ役を演じるのは、『ディセンダント』シリーズで知られ、『うわさのツインズ リブとマディ』でデイタイム・エミー賞主演女優賞を獲得したキャメロン。オリバー・ケネディ役には、『ゾンビランド：ダブルタップ』『バイオハザード：ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』のジョーギアが名を連ねた。

あわせて公開された日本語予告編とキービジュアル、場面写真には、2人の情熱的なロマンスと、不穏な殺人事件の捜査が交錯する様子が映し出されている。（文＝リアルサウンド編集部）