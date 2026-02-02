ダイソーの公式Instagramは1月31日に投稿を更新。かわいらしいデザインのスマートフォンケースが登場することを紹介し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：無印良品公式X）

ダイソーの公式Instagramは1月31日に投稿を更新。レトロでかわいらしいデザインのスマートフォンケースを紹介しました。

この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。

【画像】かわいらしいデザインのスマホケース

「友達と色違いにしても可愛い」

「レトロで懐かしいカセットテープ風デザインのスマホケース」「推しカラーで選んだり、友達と色違いにしても可愛い」とつづり、8枚の画像を投稿。レトロでかわいらしい、4種類のスマホケースを紹介しました。

コメントでは、「昭和生まれにはたまらない」「これ絶対欲しいやーつ」「めちゃ良い感じ」「面白くてカワイイ」とファンからの声が集まりました。

「ステッカーやプリクラを入れても可愛い」

便利でデザイン性に優れたスマートフォン関連商品を取りそろえているダイソー。1月25日には「ステッカーやプリクラを入れても可愛いハートドットデザインケース」とつづり、バレンタインにぴったりなデザインのスマホケースを紹介しました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:All About ニュース編集部)