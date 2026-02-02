【ダイソー】「昭和生まれにはたまらない」レトロかわいいデザインのスマホケースに大反響！ 「これ絶対欲しいやーつ」
ダイソーの公式Instagramは1月31日に投稿を更新。レトロでかわいらしいデザインのスマートフォンケースを紹介しました。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
【画像】かわいらしいデザインのスマホケース
コメントでは、「昭和生まれにはたまらない」「これ絶対欲しいやーつ」「めちゃ良い感じ」「面白くてカワイイ」とファンからの声が集まりました。
「友達と色違いにしても可愛い」「レトロで懐かしいカセットテープ風デザインのスマホケース」「推しカラーで選んだり、友達と色違いにしても可愛い」とつづり、8枚の画像を投稿。レトロでかわいらしい、4種類のスマホケースを紹介しました。
コメントでは、「昭和生まれにはたまらない」「これ絶対欲しいやーつ」「めちゃ良い感じ」「面白くてカワイイ」とファンからの声が集まりました。