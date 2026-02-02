群馬県の市で「グルメが魅力的」と思う市ランキング！ 2位「高崎市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
地元の味に惚れ込む人もいれば、わざわざ足を運ぶ“食の聖地”を求める人も。全国各地には、個性あふれるグルメスポットが点在しています。そんな中、「ここでしか味わえない」と評判の市はどこなのでしょうか？
All About ニュース編集部では、2025年10月29〜30日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、グルメが魅力的だと思う市に関するアンケートを実施しました。その中から、群馬県の市で「グルメが魅力的」だと思う市ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「パスタの街として有名で、専門店が多く、レベルの高い洋食やカフェが揃っているから」（30代女性／愛知県）、「歴史のある町なので地元のソウルフードをはじめ懐かしい味に出会えるから」（40代女性／青森県）、「名物グルメが揃う街。高崎パスタ、郷土料理のおっきりこみ、上州地鶏料理、だるま弁当などが有名です」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「地元の新鮮な野菜や肉を使ったグルメ店が多く、食文化が豊かだから」（30代女性／東京都）、「焼き饅頭やソースカツ丼など手軽なおいしいものがある」（20代女性／宮城県）、「夕飯を食べた際に何軒かハシゴしましたがハズレがなかった」（20代男性／福岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：高崎市／74票群馬県西部に位置する高崎市は、交通の要衝として発展し、商業施設が集中する活気ある都市です。グルメにおいても、パスタの消費量が全国上位にあることから「パスタの街」として知られています。地元の食材を生かした多彩な飲食店が集まり、食の選択肢の豊かさと独自の食文化が「グルメが魅力的」と評価される理由となっています。
1位：前橋市／92票群馬県の県庁所在地である前橋市は、豚肉料理が名物で、「トントン広場」などの施設で地元産の上州麦豚を使った料理が楽しめます。また、小麦文化を生かしたうどんなど、地元の食材を生かした独自の食文化が根付いています。近年は地元食材を使った個性的なカフェやレストランも増えており、地域への愛着から生まれる食の魅力が注目されています。
