2026年2月の運勢ランキング！「運気のベースが変化」全体運1位の星座は？【章月綾乃が占う今月の運勢】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。今月はどんなラッキーがあなたを待っているでしょう？ 西洋占星術を手掛かりに、「全体運」のTOP3をひも解いていきましょう。
イージーゴーイングでいきましょう。
気になること、楽しそうな話に気楽に乗っていくと、そこから次に進むべき道が見えてくるでしょう。フットワーク軽く、可能性を大きく広げて。
よいガイドにも恵まれるため、ツアーや講座参加も転機になりそう。好奇心の導くままに進んでいきましょう。
20日以降は、オフィシャルな運気が活性化して忙しくなりそう。仕事で出番が増えたり、地域社会で役が回ってきたりするかもしれません。人脈を広げるチャンスなので、快く応じてみましょう。
【仕事＆金運】
コミュニケーション能力が高まって、面接や打ち合わせの席などで自分を売り込むことができるでしょう。
気楽な雑談のつもりで話題に出したことが、仕事につながっていく可能性も高め。金運は、チリも積もれば山に。低額の出費に注意を。
【恋愛＆対人運】
高め合う関係が生まれそうです。
互いにやりたいことや目指す道が別でも、励まし合い、刺激し合うことができるみたい。夢や目標を持っている人との交流を大事にしましょう。
恋愛は、遠出が決め手になりそう。ドライブやお泊まりデートへ。
【リセット＆リベンジ運】
挽回ムード。
正攻法のチャレンジで、順位上げが期待できそう。地道な努力を積み重ねていきましょう。
予約が取れないチケットや抽選は、今度こそ、争奪戦を勝ち抜けるかも？ 親しい友達と協力しながら参戦すると当選率が上がるはず。
実現率が高まっていきます。
こんなことをしてみたい、あんなふうに生きられたらいいな……そんなふわっとした思いが、具体化していくでしょう。
ただ、あまりにも荒唐無稽な話は立ち消えになっていきます。夢や憧れがふるいにかけられて、心から願っていること、あなたに必要な道だけが残っていきます。
長期的な戦略で、実力の底上げや証明をするのはよい考え。専門知識や技術、語学などの取得に取り組んだり、コンテストなどに参加したりすると、ハリが生まれるはず。
【仕事＆金運】
縁の下の力持ち役が回ってきそう。
苦労は多い分、全体の仕組みがつかめて、今月の経験が今後に役立ちそう。金運は、長期プランで。保険の契約、増額も有望。
また、年パスは、買う価値がありそう。遊びや教養にもお金をかけて。
【恋愛＆対人運】
予期せぬタイミングで、バッタリ会えたり、奥まった落ち着いた席に案内されたりするなど、ラッキーな展開がありそうです。
気持ちを打ち明けたり、今後について話したりするチャンスに。社交は、付き合いよく。誘いに二つ返事で乗ってみて。
【リセット＆リベンジ運】
“変える”タイミングではありません。
でも、“変わる”のは、OK！ 流れに身を任せましょう。状況や環境に合わせて柔軟に動いていくと、うまくハマれるはず。身近な人の都合や希望に合わせていくと、ほどよく刺激的で退屈せずに済みそう。
2月前半と後半で、ガラッと運気のベースが変わっていきます。
14日までは、あなたを格上げしてくれる星・土星の最大の加護を得て、社会的なステータスが高まっていくでしょう。特別なポジションが回ってきたり、昇進が決まったりしやすいはず。仕事を中心に動いていきます。
15日以降は、私生活に落ち着きが戻ります。家で過ごす時間が充実して、親しい人との交流が深まります。
20日以降は、引き立て運が動き出します。表彰や発表など、人前に出る機会も増えそう。
【仕事＆金運】
キャパオーバーのサイン。
どう考えても、間に合わない、手に余る仕事を任せられそう。ハードですが、ハラを括って引き受けましょう。あなたの頑張りが不可能を可能に変えて、評価に直結します。
金運は、締めて。貯金開始は、大賛成。
【恋愛＆対人運】
プレッシャーやしがらみが消え、気楽なお付き合いが増えそう。
互いに気が向いた時に誘い合う、落ち合うような交流が楽しいし、盛り上がります。
恋愛、結婚は年齢差がカギになるみたい。年長者のリードに従うとスムーズに進展します。
【リセット＆リベンジ運】
ストイックにやってみると、健康を取り戻せそう。
運動不足や栄養バランスの乱れをこの機に改善しましょう。長く付き合える治療者との出会いもありそうです。口コミやレビューで気になったクリニックや診療所も試す価値がありそう。
