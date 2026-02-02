歌手の氷川きよしさん（48）が座長を務める『氷川きよし特別公演』の初日舞台公演・合同取材会が1月31日に行われ、出演するタレント・島崎和歌子さん（52）が、少し変わった角度から氷川さんの座長としての素晴らしさを語りました。

舞台は、一部が自身の楽曲『白雲の城』をモチーフにした時代劇と、二部が氷川さんによる劇場ならではの特別コンサートの構成となっています。

およそ3年半ぶりに座長を務める氷川さん。座長としての印象について、共演する丸山智己さん（50）は「やっぱ氷川さんスターだなって。本番になるとスイッチがバチッとね」と話しました。石倉三郎さん（79）は、「はっきりね“お客さまのためにやってるな”っていうのがわかるね、稽古中からなるほどなって。見せ方というかね、演じ方」と話すと、氷川さんは「やっぱ喜ばれたいんですよね」と答え、石倉さんが「すごい」と一言。芝居と向き合う氷川さんの姿を絶賛しました。

そんな中、島崎さんはひと味違う座長の素晴らしさを見つけていたようで「もう差し入れが素晴らしい。助かります。なかなか手に入らない銀座のお菓子とかね。おいしかったね。ありがとうございました」と話しました。それを聞いた氷川さんが「えー、なんでしたっけ」と答えると、島崎さんは「あの、横文字のナントカナントカって（笑）」と語りました。

（2月2日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）