¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¥¶¥Ã¥¯¤¬YOSHI-HASHI¤ËµÕÅ¾¤Î¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¾¡¤Á¡¡NEVER£¶¿Í¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÃ¥´ÔÀÀ¤¤¡Ö²ÁÃÍ¤ò¾å¤²¤ë¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡Ö£Ô£Í£Ä£Ë¡×¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ê£³£¸¡Ë¤¬£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¡Ê£´£³¡Ë¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¥¶¥Ã¥¯¤Ï£±·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤ÇÂç´äÎÍÊ¿¡¢¥Ï¡¼¥È¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤È¤È¤â¤Ë£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé£¶¿Í¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤òÂ×´§¡£¤·¤«¤·¡¢¤ï¤º¤«£±£µÆü¸å¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¸åÆ£ÍÎ±ûµª¡õ£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¡õ¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°¤Ë¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¼è¤µ¤ì¤¿¡££±£±Æü¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ç¤Ï¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤Î²¦ºÂÀï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é¥¶¥Ã¥¯¤¬´ØÀáµ»¤Ç£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥»¥¤¥Ð¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤â¤µ¤¯Îö¤µ¤»Âç¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢ÄÉ·â¤Î¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤òÈò¤±¤é¤ì¡¢¥«¥ë¥Þ¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ëþ¿ÈÁÏáØ¤Î£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¤Î¥«¥Ð¡¼¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤¿¤á¥®¥ê¥®¥ê¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£¼¹Ù¹¤ËÁÀ¤ï¤ì¤¿£²È¯ÌÜ¤Î¥«¥ë¥Þ¤À¤±¤Ï·è¤á¤µ¤»¤º¡¢ÊÑ·¿¥¯¥é¡¼¥¡¼¥¥ã¥Ã¥È¤Ç·ÁÀªµÕÅ¾¡£´ÓÏ½¤Î¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¥¶¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç£µ¾¡£°ÇÔ¤À¡£²¶¤Îµ²±°ã¤¤¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥µ¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¶Ë¤á¤Æ¤ë¡£³Î¤«¤Ë¤ªÁ°¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤·¡¢£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¤ä¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï½Ð¤·È´¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¥·¥ó¥°¥ëÀï¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²¶¤¬£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹Í¥¾¡¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢£²ÅÙ¤Î£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Á¤ãº¤¤ë¡×¤È¹ë¸ì¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯²¶¤¿¤Á¤¬£¶¿Í¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤Î²ÁÃÍ¤ò£É£×£Ç£Ð¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¾å¤²¤ë¡×¤È¥Ù¥ë¥ÈÃ¥²ó¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï¥Ü¥ë¥Á¥ó¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥ß¥«¥¼¤ÇÇÔËÌ¤·¤¿¡£