¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û³¤ÌîæÆÂÀ¡õ¾åÂ¼Í¥Ìé¡¡Á°¾¥Àï²÷¾¡¡õK.O.B¤ÈÂçÍðÆ®¡ÖÃ¯¤¬µî¤í¤¦¤¬Ã¯¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤í¤¦¤¬¡Ä¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç³¤ÌîæÆÂÀ¡Ê£²£¸¡Ë¡õ¾åÂ¼Í¥Ìé¡Ê£³£±¡Ë¤¬¡¢£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ê£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¡Ë¡×¤Î£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¡Ê£²£¹¡Ë¡õ£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡Ê£²£·¡Ë¤ÈÂçÍðÆ®¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢³¤Ìî¡õ¾åÂ¼¤Ï°ÂÅÄÍ¥¸×¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢£É£ã£å¡õ£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡õ±Ê°æÂçµ®¤È£¶¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤Ç·ãÆÍ¡££Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿³¤Ìî¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ö¡¼¥Ä¤òÈò¤±¡¢¥É¥é¥´¥ó¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤ÉÊ³Æ®¡£¾åÂ¼¤â£É£ã£å¤Ë¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤ÇÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤¿¡£
¡¡°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ÎºÇ¸å¤Ï¡¢¸ÉÎ©¤·¤¿±Ê°æ¤Ë¡¢³¤Ìî¤¬¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤È¾åÂ¼¤Î¥É¥é¥´¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¹çÂÎµ»¥É¥é¥´¥ó¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¡¢¾¡Íø¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢³¤Ìî¡õ¾åÂ¼¤Ï£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¤ÈÂçÍðÆ®¤Ë¡£Ä©È¯¤ò½Å¤Í¤¿£É£ã£å¡õ£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤¬µî¤Ã¤¿¸å¡¢¥ê¥ó¥°¤Ç³¤Ìî¤Ï¡ÖÂçºå¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤¼¡×¤ÈÀä¶«¡£¾åÂ¼¤È¸Ç¤¤°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³¤Ìî¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¡ÊÁ°¾¥Àï¡Ë£³ÅÙÌÜ¤Ë¤·¤ÆÇ®¤¤¡¢ÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤ªÁ°¤é¤Î´é¤¬¸«¤ì¤¿¤è¡£¤½¤ì¤Ë²¶¤ÏÉé¤±¤Æ¤é¤ì¤Í¤¨¡×¤È·ý¤ò°®¤ë¡£¡Ö£±ÈÖ²¼¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È¡¢¾Ð¤ï¤ì¤è¤¦¤È¡¢²¿¤¬¤¢¤í¤¦¤È¡¢²¶¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤ë¡££É£×£Ç£Ð¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤ë¡£Ã¯¤¬µî¤í¤¦¤¬Ã¯¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤í¤¦¤¬¡¢µ¶¤ê¤Î°¦¤ò¸ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£à¥×¥í¥ì¥¹¥Ð¥«á¤Ê¤ê¤ËÀµ¿¿ÀµÌÃ¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹°¦¤ò¸ì¤êÂ³¤±¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë²¶¤Î¹ø¤Ë¤Ï£É£×£Ç£Ð¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÉ¬¾¡¤òÀÀ¤¦¡£
¡¡¾åÂ¼¤â¡ÖÂçºå¤Þ¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤À»î¹ç¤¢¤ë¤è¡£¤ª¸ß¤¤¤â¤Ã¤ÈÇ®¤¯¤Ê¤í¤¦¤¼¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¹µ¼¼¤Ø°ú¤ÍÈ¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£