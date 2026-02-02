芳根京子、動物園でビーバーの着ぐるみ姿を披露「天使超えてます」「このかわいい動物はどこで見られますか？」
俳優の芳根京子（28）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。ビーバーの着ぐるみ姿のオフショットを公開した。
【写真】「天使超えてます」ビーバーの着ぐるみ姿で“自然体”な表情を見せる芳根京子
ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』（3月13日公開）で日本版声優（主人公・メイベル役）を務めることが発表された芳根。同作で共演する小手伸也（52）と共に、東京・羽村市動物公園にいるビーバーたちのもとを訪れる様子を収めた特別映像も公開された。
今回の投稿はこの映像の収録の際のオフショットで、「#私がビーバーになる時 #わたビバ 私がビーバーに、なりました」のコメントとともに、着ぐるみ姿でさまざまな表情を見せるソロショットや、同じく着ぐるみ姿の小手とのほほ笑ましい2ショットを披露した。
この投稿にファンからは「ビーバー姿のきょんちゃんは天使超えてます」「可愛すぎる〜」「ビーバー衣装の写真たくさん載せてくださってありがとうございます もふもふしててめちゃくちゃ可愛い〜」「ビーバー界でいちばんかわいいよーーー!!!」「このかわいい動物はどこで見られますか？」「破壊力ハンパない」などの反響が寄せられている。
【写真】「天使超えてます」ビーバーの着ぐるみ姿で“自然体”な表情を見せる芳根京子
ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』（3月13日公開）で日本版声優（主人公・メイベル役）を務めることが発表された芳根。同作で共演する小手伸也（52）と共に、東京・羽村市動物公園にいるビーバーたちのもとを訪れる様子を収めた特別映像も公開された。
この投稿にファンからは「ビーバー姿のきょんちゃんは天使超えてます」「可愛すぎる〜」「ビーバー衣装の写真たくさん載せてくださってありがとうございます もふもふしててめちゃくちゃ可愛い〜」「ビーバー界でいちばんかわいいよーーー!!!」「このかわいい動物はどこで見られますか？」「破壊力ハンパない」などの反響が寄せられている。