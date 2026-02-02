RAVIJOUR×Rちゃんが魅せる♡2026年バレンタインコレクション

「セクシーに生きる Just be yourself」を掲げるRAVIJOURから、心ときめく2026年バレンタインコレクションが登場。YouTuber／モデルとして活躍するRちゃんが最新ビジュアルで魅せるのは、気品と艶を兼ね備えたランジェリーの世界。甘さだけにとどまらず、自分らしい色気を引き出してくれるアイテムが揃います。大切な日に纏いたい、特別な一着との出会いを楽しんで♡

朝露のように輝くヴィオレーヌ

菫の花を思わせる「ヴィオレーヌ」シリーズは、繊細な刺繍レースと華やかな存在感が魅力。

ヴィオレーヌグラマーアップブラは7,799円(税込)～、ショーツ・Tバック、サイドリボンショーツ・Tバックはいずれも3,729円(税込)。

カラーはピンク、サイズはB65-G70展開。可憐さの中に大人の色気を宿し、特別な日の気分を高めてくれます。

emmi×ハートが可愛い♡春の新作「HEART IN DAILY」先行予約スタート

夜を纏うベルベットニュイ

深みのある素材感が印象的な「ベルベットニュイ」は、夜の余韻を閉じ込めたようなシリーズ。

ベルベットニュイトリックリフトブラ8,900円(税込)、ショーツ・Tバック3,900円(税込)、フレアTバック4,500円(税込)をラインナップ。

カラーはピンク／ブラウン、サイズはB70-E65。クロエガーターベルト5,500円(税込)やイザベルフリルガーターベルト7,200円(税込)を合わせれば、よりドラマティックな装いに。

愛を閉じ込めた特別なセット

想いを形にした「ラムールプリエ」は、ショーツセット13,900円(税込)、Tバックセット13,900円(税込)を展開。カラーはピンク／ブラウン、サイズはS／M。

甘さと情熱を併せ持つ「ボンボンアムール」は、ショーツセット・Tバックセットともに13,900円(税込)、カラーはピンク、サイズはS／M。

さらに、特別な夜に映えるイザベルビスチェ8,900円(税込)はピンク／ブラウンのONE SIZEで登場します。

自分らしいセクシーを贈る♡

RAVIJOURの2026年バレンタインコレクションは、誰かのためだけでなく、自分自身のために選びたくなるランジェリーが揃います。Rちゃんが体現するのは、無理をしない自然体のセクシーさ。

さらに、20,000円(税込)以上購入でワンピース＆Tバックセットがもらえるノベルティキャンペーンも実施。心と身体に寄り添う一着で、特別な季節を楽しんでみてはいかがでしょう♪