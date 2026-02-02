「なにわ男子」の大西流星（24）が2日放送のフジテレビ「ネプリーグSP」（後7・00）に出演。共演した芸人からのムチャぶりに困惑した。

今回は「イケメン主演が大集結!常識122問 絶対に負けられない俳優対決SP」と題して放送され、大西は土ドラ「横浜ネイバーズ」チームとして参戦した。

2ndステージ「私はロボットではありませんクルーズ」に挑戦も、第5問で失敗してしまい、わずか40ポイントしか獲得できなかった。ライバルの2チームとも100ポイントを獲得しており、大きく点差を離されてしまった。

この状況に大西は「終わったー」と諦めムード。だが、チームメートだったネプチューン・堀内健から「心配ないさって」と振られて「心配ないさー」と苦笑いを浮かべながら伝えた。

だが、言い方に納得できなかった堀内は「心配ないさー」とレクチャーした。これに大西は「はい。お返しします」と返事だけしてモニタールームに助けを求めた。この様子を見かねた原田泰造が「“心配ないさ”はもうやめてあげなよ」と指摘した。

大西は「一生言われるんですけど…」と、堀内からのお笑い芸人・大西ライオンのものまねのムチャぶりに困惑していた。しかし、堀内から「違う違う。うまくやれてないんだよ!心配ないさーだから!」としつこく迫られて「心配ないさーー」と無理やり声を大きくして披露した。

披露後には今にも泣きそうな表情で「もう離れたいです…この人から」と本音を漏らして出演者たちは爆笑していた。