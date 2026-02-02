µÈÅÄÂóÏº¤µ¤ó¤¬¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤Ø¡¡4·î¡¢Ì¾¸Å²°¤ÈÂçºå¤Ç
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎµÈÅÄÂóÏº¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¤¬2Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óPremium¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢4·î13Æü¤Ë°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡Ë¡¢Æ±25Æü¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ò³«¤¯¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤Î°ìÀþ¤«¤éÂà¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢19Ç¯°ÊÍè¤Î¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µÈÅÄ¤µ¤ó¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¡ØÁá¤¯¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤Ê¬¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï1970Ç¯¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö·ëº§¤·¤è¤¦¤è¡×¡ÖÎ¹¤Î½É¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯²Î¼ê¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£