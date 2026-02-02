5人組アイドルグループ・ACEesが2日、不二家『Smile Switch』ブランドキャラクター発表会に出席し、今年チャレンジしたいことや、注目してほしい部分などを明かしました。

ACEesは、作間龍斗さん（23）、那須雄登さん（24）、浮所飛貴さん（23）、深田竜生さん（23）、佐藤龍我さん（23）の5人からなる、STARTO ENTERTAINMENTに所属するジュニアグループです。

■今年チャレンジしたいことは「みんなの家族とご飯」

Q&Aコーナーで、今年チャレンジしたいことを聞かれると、深田さんは『全メンバーの家族に会う』と発表。「みんなの家族とか会って、ご飯とか行きたいなって」と話し、メンバーは“楽しそう”と反応。

一方、浮所さんは深田さんに会わせたくない家族がいるそうで、「僕の妹は、深田に会わせたくなくて。昨日までコンサートをやっていたんですよ、妹も見に来てくれたんですけど。そのコンサートが終わってからメールが来て、“深田くんかっこよすぎる”。深田のファンになってる、めっちゃ悔しい」と理由を明かしました。

■メンバー全員年男、「今年は勝負の1年」

ACEesの注目してほしい部分について那須さんは、「那須雄登の顔面をLOOKしてほしいです」と回答。他のメンバーはグループについて答えていたため、「お恥ずかしいです」と恥じらいを見せました。

また、メンバーが全員2002年生まれで、2026年は年男ということで、浮所さんは「こんなに縁起がいいグループないんじゃないかな。本当に運気がいい、今年勝負の1年だと思ってる」と意気込みました。