2日、ダイハツが発表したのは、会社としては初めてとなる新たな軽タイプのEV＝電気自動車です。

ダイハツ工業 井上雅宏 社長

「ダイハツらしく軽の商用車で電気自動車を作って出すというところが、これが一番カーボンニュートラルに貢献できるんじゃないか」

初めての量産車にあえて選んだのが、運送や配送など業務目的で使われる“商用車”です。航続距離は軽商用車としてはトップクラスの257キロ。

さらに、積載量も350キロとガソリン車と変わりません。

今、注目されている軽のEV市場。

2025年、ホンダは初の“軽乗用EV”を発売。さらに中国の「BYD」も軽EVを日本に投入する方針だということです。

ホンダ 日本統括部 川坂英生 統括部長（去年9月）

「中国系のメーカーさんの進出もある。今後の競合環境は厳しくなってくるという見通し」

軽EV 地方の“生活の足”の救世主に？

井上貴博キャスター：

EV（電気自動車）・PHEV（プラグインハイブリッドカー）の新車販売比率は、2025年12月時点で2.53％とまだまだ低い状況です。

自動車評論家の桃田健史氏は、普及しない理由として、▼価格が高いことや、▼1回充電の走行距離が短く、▼充電する場所も少ないことがあるとしています。

また、軽自動車は地方では生活の“足”になりますが、地方ではガソリンスタンドが減ってきているといわれています。

自宅で充電できる軽EVは地方と相性がいいということで、普及率に貢献するかもしれないということです。