波紋が広がっている、高市総裁の「円安でホクホク状態」という発言。その翌日にはケガの治療のため、討論番組を急きょ欠席しました。こうした言動に野党側から批判が出ています。

■高市氏が討論番組欠席 野党から反発の声

2月1日午後。

自民党 高市総裁

「『手は大丈夫』と声が聞こえましたが、ハイタッチとかしている時に強く引っ張られて関節をやっちゃいました」

ケガを理由に、朝からのテレビ討論番組は急きょ欠席した自民党の高市総裁。

政府関係者

「リウマチの持病があり、寒さもあって痛みが出た」

野党側の反発を受けています。

参政党 神谷代表

「『討論から逃げた』と必ずたたかれる。私も残念に思いました」

日本共産党 田村委員長

「有権者に判断基準を示すためにも、党首討論を再設定してほしい」

■「円安ホクホク発言」で波紋

さらに前日の1月31日には、物価の押し上げにも影響する「円安」について…。

自民党 高市総裁

「円安でもっと助かっているのが、外為特会というのがあるんですが、これの運用、いまホクホク状態です。だから円高がいいのか円安がいいのか分からない。これは総理が口にすべきことじゃないけれども」

物価高で苦しむ人への配慮に欠けたとの批判もある“円安ホクホク発言”。

中道改革連合 野田共同代表（2日）

「家計簿をつけながらホクホクしている人がいますか。スーパーの値札を見ながらホクホクしている人がいますか」

高市総裁の言動に波紋が広がっています。

■高市氏の言動…何が起きているのか？

──「ホクホク」発言に、急きょ党首討論の欠席。一体、選挙戦で何が起きているのでしょうか？ 取材で見えてきた裏側を、日本テレビ・政治部官邸キャップの平本典昭記者が、次の3つのギモンに沿って解説します。

1.「#高市逃げた」首相側の言い分

2.野党は疑問視「敵前逃亡」追及

3.追及の背景「ホクホク」発言も

◇

──まず「#高市逃げた」は、SNSで拡散したんですね。

事実関係として高市首相は公示後、唯一の討論となったNHKの日曜討論を欠席。直前に「腕の治療」が理由と説明しました。

「X」では2月1日の1日で「＃高市逃げた」を含む投稿が12万回以上投稿され、トレンド入りもしました。

SNSでは「討論に出ないで選挙応援に参加するのか」などの厳しい発言がある一方で「体調悪い人にドタキャンなんてよく言えるな」と擁護する発言もありました。

■「#高市逃げた」首相側の言い分は？

──SNS上での反応があった中で、高市首相サイドはどのような説明をしているのでしょうか？

高市首相サイドは「原因は演説後のハイタッチと握手で右手を痛めた」と説明しています。

高市首相は周辺に「特に候補者、地方議員が気合が入っていて強く握手をされる」と。ある政権幹部は「高市人気で多くの人が集まり握手を相当求められていて、手を痛めてしまった」と説明しています。

■野党「敵前逃亡」と追及する根拠は？

──野党側が「逃げた」「事前逃亡」などと批判している根拠はあるのでしょうか？

まず、首相経験もある中道の野田共同代表は「首相公邸にはドクターがいる夜中も診察してくれる。テーピングで済むならドタキャンしなくてもよかった」と話しています。

ある野党党首は「敵前逃亡だ」、別の野党幹部は「票を減らす野党の追及にあう討論会には出ずに、票を増やす街頭演説だけ出たとしか見えない」と批判しています。

■追及の背景に「ホクホク」発言も

──3つ目のギモン。この追及の背景に、どういったことがあったのか、「ホクホク発言」も関わってくるのですか？

野党が「逃げた」と指摘する背景には、選挙期間中の高市首相の発言があるとみています。

その1つが、まずは外為特会「ホクホク」発言です。高市首相は1月31日に「円安で悪いといわれるけど外為特会の運用、いま、ホクホク状態です」と発言。

外為特会とは「外国為替資金特別会計」。政府が管理する外貨建ての資産です。

高市首相は、円安でこの政府資産の運用益が拡大するメリットがあると説明しました。後に「為替変動に強い経済構造を作りたい」主旨だったと釈明していますが、野党側からは批判が出ています。

中道の野田共同代表は「円安は物価高が助長される。国民には厳しいが、政府はホクホクしているとの発言」などと批判。

■首相「消費減税発言」の変化、封印

2つ目が消費減税発言の「封印」です。

高市首相の消費減税をめぐる発言が変化しています。

まず選挙公約では「2年間の食料品に限った消費減税」を「検討を加速する」と掲げました。

その後の討論会。首相として「2026年度中に実現を目指す」と踏み込みました。そして、選挙戦がスタートすると、演説では発言しない、封印しているんです。

ある自民党幹部は「自民党側から抑えてほしいと総理サイドに伝えた」とも話しています。

消費減税は重要争点の1つ。なのに異例の「封印」といえます。

■政治資金パーティー券、れいわの追及も

さらに、れいわの大石共同代表は、2月1日の討論番組で「旧統一教会の関連団体が高市首相の政治資金パーティーの券を購入した」と報道された問題で、追及する姿勢を示していました。

こうした中での、ドタキャンで「逃げた」という見方が出ていました。

高市首相が逃げたのかどうかの事実関係は、確認することは正直できません。それは高市首相のみぞ知ることでもあるのかなと。

しっかり治療をして1日も早い回復を祈りたいと思います。ただ、超短期決戦がゆえに、高市首相に直接聞きたいことは増えてきています。

「首相が自分でいいのか」を争点に設定しただけに、有権者に考える材料をしっかり提供する責任があると思います。