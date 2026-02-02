歌舞伎俳優の中村勘九郎さん（44）と中村七之助さん（42）が出演する『猿若祭二月大歌舞伎』（26日千穐楽）が、東京・歌舞伎座で1日、初日を迎えました。

1976年、十七世中村勘三郎さんを中心に始まった「猿若祭」は今年で50年の節目を迎えます。3年連続で開催される今年は、古典の名作から舞踊の名作まで多彩な演目がそろい上演されます。

昼の部の『弥栄芝居賑』で、猿若座の座元を演じる勘九郎さんと座元女房を演じる七之助さんが舞台に登場すると客席から拍手が送られ、「これも皆様方とお客様のおかげ」と述べ、「ありがとうございます」と挨拶しました。

また、片岡仁左衛門さん（81）が演じる、お祝いに駆けつけた呉服屋松嶋の旦那新左衛門が登場する場面では、座元を演じる勘九郎さんが、「私の父（十八代目中村勘三郎さん）も喜んでいます」と述べました。

仁左衛門さんが演じる旦那新左衛門が「十七代目のおじさまには、大変かわいがっていただきました。その大恩人のおじさまが始められたこの『猿若祭』今年で50年。おじさま亡きあと私が兄弟のように仲良くしていたお父様（十八世）から引き継がれ、かわいかった坊やがこんなに立派になられ私は本当にうれしい。私の目の黒いうちに早く、十九代目中村勘三郎の襲名を…」と述べると、勘九郎さんは「それはまだ先のことでございます」と返し、客席と一体となり一同で手を締め、おめでたい雰囲気のなか幕となりました。

そして夜の部では、勘九郎さんと七之助さんの父、十八世中村勘三郎さんが初演した舞踊劇『雨乞狐（あまごいぎつね）』 が上演され、兄弟による息の合った舞台も披露されました。