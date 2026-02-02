日本バスケットボール協会が男子日本代表のトム・ホーバス監督（５９）との契約終了を発表したことを受け、Ｂリーグ長崎の馬場雄大（３０）が自身のＸ（旧ツイッター）で思いをつづった。

日本代表として２１年東京五輪に出場し、ホーバス監督の下でも２３年のＷ杯や２４年パリ五輪でもプレーした馬場。退任のお知らせを引用し「彼が日本バスケ界全体に光をもたらしてくれました」と書き始めると、続けて「様々な意見があると思います」と複雑な思いも記した。

その上で「だけど、僕達選手は強い気持ちを持って進むしかありません。この判断が正しかったと、そして、組織として、日本代表として、もっとより良いものに出来るようこれからも精進していきます」と決意のコメントも投稿。「本当にありがとうトムさん」と恩師への感謝で締めた。

この投稿にはフォロワーから「自らの想いを言葉にして発信してくれた馬場選手素晴らしい」「選手の覚悟が伝わるし応援するしかない」「馬場選手の言葉に胸熱くなりました」「これからと日本バスケ信じ続けています」「前を向く覚悟が伝わってきました」などのコメントが寄せられている。