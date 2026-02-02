シンガー・ソングライターの吉田拓郎（７９）がパーソナリティーを務めるニッポン放送のラジオ「オールナイトニッポンＰｒｅｍｉｕｍ」が２日夜、放送された。

拓郎は２０２２年末に音楽活動から一線を退く“引退宣言”を行い、「吉田拓郎のオールナイトニッポンＧＯＬＤ」も同タイミングで卒業。以降も番組の復活特番などにたびたび出演してきた。今回は拓郎が２０１９年以来７年ぶりとなるコンサートを開催するにあたり、拓郎サイドからニッポン放送側に「ラジオで発表したいことがある」と逆オファーがあり、詳細を発表する場を設けることになった。

番組には、大阪と名古屋のコンサート制作会社の責任者も出演した。タイトルが「ＴＡＫＵＲＯ ＹＯＳＨＩＤＡ スペシャルライブ 春だったね２０２６」になることを発表し、４月１３日に愛知県芸術劇場大ホールで、同２５日に大阪・フェスティバルホールで開催されることが告知された。

拓郎は「３人でホテルオークラで密会しながらやっているんだけど、こういうことやってみたい、こんな曲やってみたいという気持ちになる」と意欲満々。「『王様達のハイキング』という曲を絶対にやりたい。お袋から止められていたけど、天国に行っちゃったから許してもらおうと思って」と予告した。

「あの曲もやりたい、この曲もやりたいというのが出てきていて決めきれない。もしかしたら８時間ぐらい歌おうかな」とエネルギッシュそのもの。「やりたくてしょうがない。もうすぐ死ぬのかな？」とジョークを飛ばした。４月５日生まれの拓郎にとって、春は縁深い季節。「（コンサートの時期には）ちょうど８０歳になる。早くやりたい」と明かし、「何回でも引退させて下さい」とさらなる活動を予感させていた。