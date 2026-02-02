新潟市東区で2日、無免許で車を運転したなどとしてパキスタン国籍の夫婦が現行犯逮捕されました。



逮捕されたのは、新潟市東区に住むパキスタン国籍の無職の男（55）とその妻で無職の女（37）の2人です。男は、無免許で軽乗用車を運転したとして、妻の女は、男を隠避したとして現行犯逮捕されました。



警察によりますと、男は2日午前11時前、新潟市東区牡丹山1丁目地内の道路で無免許で軽乗用車を運転した疑いがもたれています。





男は、過去に運転免許証を所有していましたが、何らかの違反で免許が取り消しになっていたということです。警察が「男が無免許運転をしている」という情報を入手し、捜査していたところ2月2日、実際に男が無免許で運転しているのを確認。車を停止させたところ、助手席に乗っていた免許所有の妻と男が席を入れ替わったということです。その後、警察が誰が車を運転していたのか尋ねたところ、妻が「自分が運転しました」と嘘の申告をしたことで、女を犯人隠避の疑いで現行犯逮捕したということです。男は「間違いありません」と容疑を認めていますが、男の妻は「話したくない」と話しているということです。警察が、動機などを調べています。