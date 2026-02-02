日経225先物：2日22時＝630円高、5万3260円
2日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比630円高の5万3260円と急騰。日経平均株価の現物終値5万2655.18円に対しては604.82円高。出来高は4710枚となっている。
TOPIX先物期近は3561ポイントと前日比29ポイント高、TOPIXの現物終値比は24.87ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53260 +630 4710
日経225mini 53265 +635 93594
TOPIX先物 3561 +29 10261
JPX日経400先物 32085 +285 613
グロース指数先物 693 +4 428
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3561ポイントと前日比29ポイント高、TOPIXの現物終値比は24.87ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53260 +630 4710
日経225mini 53265 +635 93594
TOPIX先物 3561 +29 10261
JPX日経400先物 32085 +285 613
グロース指数先物 693 +4 428
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース