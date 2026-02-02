　2日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比630円高の5万3260円と急騰。日経平均株価の現物終値5万2655.18円に対しては604.82円高。出来高は4710枚となっている。

　TOPIX先物期近は3561ポイントと前日比29ポイント高、TOPIXの現物終値比は24.87ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53260　　　　　+630　　　　4710
日経225mini 　　　　　　 53265　　　　　+635　　　 93594
TOPIX先物 　　　　　　　　3561　　　　　 +29　　　 10261
JPX日経400先物　　　　　 32085　　　　　+285　　　　 613
グロース指数先物　　　　　 693　　　　　　+4　　　　 428
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース