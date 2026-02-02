2026年1月20日（火）から、北海道限定で展開している『北海道バターのいとこ』より、チョコをまとった新クラフトスイーツ『いとことチョコレート』が販売されています。

『バターのいとこ』は、無脂肪乳から作ったミルク感たっぷりのジャムを、バターが香り立つゴーフレット（ワッフル）生地でサンド。ふわっ・シャリッ・とろっと食感が人気のスイーツです。

『北海道バターのいとこ』は、美瑛放牧酪農場の牛たちの牛乳からバターを作る際に生まれるスキムミルクを利活用し、竹内養鶏場でお米をベースとした4種の北海道産原料だけで作られた餌を与えて育った鶏から生まれた白い卵などを使用した、プレミアム感あふれた北海道限定の『バターのいとこ』です。

そんな『北海道バターのいとこ』がチョコレートでおめかし！ ビターなカカオ香る贅沢な味わいのスイーツ『いとことチョコレート』が新発売されました！

新商品『いとことチョコレート』は、『北海道バターのいとこ』をベースに、その半分に一つひとつ手作業でチョコレートをまとわせた、手作りのぬくもりのこもった逸品です。

大切なギフトや、自分へのご褒美に味わってほしいという想いから、店頭でひとつずつ選べる個包装タイプも登場。ひとつ用の箱と各フレーバーが4枚ずつ入ったギフトBOXがあるので、用途に合わせて選べるのも嬉しいですね！

そのほかにも、バレンタインにぴったりの商品が豊富にラインナップされています。

『バターのいとこ チョコ』（1箱3枚入り 1,080円）は、『バターのいとこ』の定番フレーバー・チョコ味。豊かな香りと奥行きのあるビターなチョコレートの味わいです。

『いとこのラスク テトラ チョコ』（999円）は、『バターのいとこ』のチョコ味を成型する際に出る、ゴーフレット生地の端っこを利活用し、こんがり焼き上げたチョコラスク。お配りギフトにもおすすめです◎

『とろけるベイクドケーキ チョコ』（3個入り 972円）は、ケーキの生地に『バターのいとこ』のゴーフレット生地を贅沢に使用したとろけるベイクドケーキ。一口食べると溢れるチョコを楽しめる、『バターのいとこ』から生まれた新作です！

『BROWN CHEESE BROTHER チョコレート』（972円）は、牛乳からチーズをつくる過程で大量に出るホエイ（乳清）を煮詰めることでおいしく生まれ変わらせたブラウンチーズが主役のスイーツ。チョコとブラウンチーズの濃厚な味わいを感じられる、リッチなクッキーサンドです。

『SNOWDOME チョコレート』（4個入り 1,296円）は、「サクッ、しゅわっ、とろ～」のメレンゲとブラウンチーズ、濃厚なチョコレートのとろける3つのくちどけがおいしい、新食感のスイーツ。現在は『大丸札幌店』限定で発売中です！

詳細情報

いとことチョコレート

販売期間：2026年1月20日（火）～

販売場所：全国の「バターのいとこ」各店舗

価格：

いとことチョコレート ひとつ（1枚販売）432円

いとことチョコレート ギフトBOX 1,620円

フレーバー：プレミアムミルク、チョコ、塩キャラメル、ホワイトチョコ

北海道Likers編集部のひとこと

『北海道バターのいとこ』の部分と、チョコがけの部分の2つのフレーバーと食感を楽しむことができる、1枚で2度おいしい『いとことチョコレート』が新発売されました！

通常、『北海道バターのいとこ』は、北海道内直営店舗のみで販売されていますが、『いとことチョコレート』は全国の販売店舗で購入可能◎

ぜひこの機会に、北海道の美味しさが詰まった幸せの味を堪能してみてくださいね！

