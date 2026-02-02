「女の子が求めていることが寝ているだけで全て手に入る」簡単ダイエット方法 港区キャバ嬢らの徹底した体型管理【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2026/02/02】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者の朝陽凪、七海あいか、きいにインタビューを実施し、ダイエット法について聞いた。
【写真】港区キャバ嬢らの徹底した体型管理
◆朝陽凪
＜ダイエット法：ストーン浴＞
ストーン浴は岩盤浴のような感じで、細かい鉱石を置くのですが、汗をかきやすくて代謝が上がるし、皮脂腺からのサラサラの汗が出ます。痩せやすい体質になるだけではなく、美肌やアンチエイジングなど、女の子が求めていることが寝ているだけで全て手に入るんです。
◆七海あいか
＜ダイエット法：千切りキャベツ＆カロリーバー＞
最近は脂っこいものを極力食べないようにしています。今までで1番痩せたのは1日1食生活です。セブン-イレブンの千切りキャベツとカロリーバーを食べて、お腹が空いたときはゆで卵だけにして、2〜3ヶ月で3キロくらい痩せました。安く揃うのでおすすめです！
◆きい
＜ダイエット法：1日1食＞
常にダイエットはしていて、1日1食で1人前は食べないようにしています。アフターや同伴で食べるときは次の日にスープだけにするなど、がっつりご飯を食べないように調整しています。運動はできないので食事制限です！あとは美味しいものを作ると食欲が出てしまうので、あえてパセリ、柚子、大葉などの自分が嫌いな食材を入れていて（笑）。昨日はスンドゥブを作ったのですが、もやし、豆腐、えのきだけにして、お肉は入れませんでした。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】