きいInstagramより

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/02】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者の朝陽凪、七海あいか、きいにインタビューを実施し、ダイエット法について聞いた。

【写真】港区キャバ嬢らの徹底した体型管理

◆朝陽凪


＜ダイエット法：ストーン浴＞

ストーン浴は岩盤浴のような感じで、細かい鉱石を置くのですが、汗をかきやすくて代謝が上がるし、皮脂腺からのサラサラの汗が出ます。痩せやすい体質になるだけではなく、美肌やアンチエイジングなど、女の子が求めていることが寝ているだけで全て手に入るんです。

◆七海あいか


＜ダイエット法：千切りキャベツ＆カロリーバー＞

最近は脂っこいものを極力食べないようにしています。今までで1番痩せたのは1日1食生活です。セブン-イレブンの千切りキャベツとカロリーバーを食べて、お腹が空いたときはゆで卵だけにして、2〜3ヶ月で3キロくらい痩せました。安く揃うのでおすすめです！

◆きい


＜ダイエット法：1日1食＞

常にダイエットはしていて、1日1食で1人前は食べないようにしています。アフターや同伴で食べるときは次の日にスープだけにするなど、がっつりご飯を食べないように調整しています。運動はできないので食事制限です！あとは美味しいものを作ると食欲が出てしまうので、あえてパセリ、柚子、大葉などの自分が嫌いな食材を入れていて（笑）。昨日はスンドゥブを作ったのですが、もやし、豆腐、えのきだけにして、お肉は入れませんでした。

（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】