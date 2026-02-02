【グローバルワークのセットアイテム】がおしゃれ & 優秀！ 40代ママ店員さんの「着回しコーデ」

コーデを組む時間のないときに備えて、一式そのまま着るだけでおしゃれに決まるセットアイテムを持っていると心強い。今回紹介する【グローバルワーク】のセットアイテムは、単品使いで着回せるのも魅力です。40代ママ店員さんの「着回しコーデ」を紹介するので、参考にしてみて。

セットで即おしゃれが完成する優秀アイテム

【グローバルワーク】「シャギーカーディガン ＊ スカートSET」\4,494（税込・セール価格）

ふんわりとしたシャギー素材のカーディガンと、落ち感のきれいなスカートとのセットアイテム。上下を合わせて着るだけで、シーズンムードたっぷりの大人コーデが完成します。スカートはウエストゴムで楽に穿けそうなうえ、縦ラインを意識したデザインで自然にスタイルアップが叶いそうです。

単品使いで広がる着まわしコーデ

セットで着るだけでなく、単品でも使いやすい「シャギーカーディガン ＊ スカートSET」。スカートはシンプルなセーターやカットソーと合わせれば、落ち着いた大人コーデに。カーディガンはジーンズやワイドパンツと合わせてカジュアルダウンしたり、ワンピースの羽織としても活躍しそう。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M