もうすぐ終了ーーーッ！！（汗）【ミスド】チョコ尽くしの「冬限定ドーナツ」もう食べた？

【ミスタードーナツ】の冬限定で味わえる“ポン・デ・ショコラ”シリーズは、2月下旬までの期間限定品で、もうすぐ終売を迎えます。シンプルなものから、プチ贅沢感のあるものまでラインナップしており、食べ比べる楽しさも魅力的。みんなでシェアして、心躍るようなティータイムを満喫してみては？ 今回はそんなチョコ好きにはたまらないドーナツをご紹介します。

ダークカラーのコーティングを施した「ポン・デ・ダブルショコラ」

ダークカラーのこっくりとしたチョココーティングを施したこちら。公式サイトによると「ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味が隠し味」のポン・デ・ショコラ生地がベースになっており、シンプルながら風味豊かな味わいが楽しめそうです。

ショコラカスタードやクランチをのせた「ポン・デ・濃厚ショコラカスタード」

こちらはショコラカスタードクリームを絞り、チョコクランチをトッピングしているので、食感の違いが癖になりそう。プチ贅沢気分を満喫したい時にぴったりなドーナツです。ちょっとした手土産に気兼ねなく贈れそうなところも魅力的です。

豪華なトッピング & デコレーション！「ポン・デ・生チョコショコラ」

ごろっとした生チョコをのせた、贅沢感のあるこちらも必見。片面には線がけのデコレーションを施しており、見た目も豪華な一品に仕上がっています。筆者も食べましたが、まろやかなホワイトチョコの風味が良いアクセントになっていました。しっかりと食べ応えが欲しいティータイムにぜひ選んでみて。

生地の味を堪能したい時に「ポン・デ・ショコラ」

シンプルなドーナツを選びたい時はこちらがおすすめ。グレーズをコーティングしたのみの、生地本来の風味が堪能できる仕上がりです。表面を少し焼けば、コーティングが少しとけて、また違った味わいが楽しめるかも。ぜひ同シリーズのドーナツと食べ比べてみて。

