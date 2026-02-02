携帯電話サービス「mineo」でキャンペーン「2026春のマイネオ割」が2月3日〜6月3日まで実施！マイピタが最大1023円／月×6カ月間も割引など
オプテージは2日、移動体通信事業者（MNO）から回線を借りて仮想移動体通信事業者（MVNO）として提供している携帯電話サービス「mineo」（ https://mineo.jp ）においてキャンペーン「2026春のマイネオ割」を2026年2月3日（火）から6月3日（水）まで実施するとお知らせしています。
これにより、例えば、マイピタのデュアルタイプ（音声通話・SMS対応）の3GBコースが月額550円となり、さらにパケット放題 Plusを追加しても最大6カ月間は月額660円で使えます。なお、パケット放題 Plusは通常最大1.5Mbpsですが、現在、増速トライアルによって最大3Mbpsでデータ使い放題となっており、2026年3月中旬に「パケット放題 3Mbps」の正式リリースを予定しているとのこと。
また電話の多い人にオススメなオプション「10分かけ放題」が最大6カ月間に渡って毎月330円割引で利用でき、さらに対象のスマートフォン（スマホ）などの「端末大特価セール」も実施され、ミッドハイレンジスマホ「arrows We2 Plus M06」が他社から乗り換え（MNP）で37,400円割引、機種変更で27,500円割引となるなどするとしています。その他、キャンペーンのWebCMに「マイぴょん」が登場するとのことです。
＜2026春のマイネオ割＞
申込期間：2026年2月3日（火）~ 6月3日（水）
キャンペーンWebページ： https://mineo.jp/campaign/cp-20260203-1/ （2026年2月3日10時以降公開予定）
【マイピタ3GB・7GB 最大6カ月間 毎月最大748円割引キャンペーン】
以下の条件のいずれかに該当する場合にマイピタの3GB・7GBコースが最大6カ月間に渡って毎月最大748円割引となります。
条件（1）申込期間中にデュアルタイプのマイピタでmineoを新たに申し込んだ場合
条件（2）申込期間中にシングルタイプのマイピタからデュアルタイプのマイピタにタイプ変更を申し込んだ場合（タイプ変更に至り、変更後のサービスの提供を受けた場合に限ります。）
【マイピタ15〜50GB 最大6カ月間 毎月最大858円割引キャンペーン】
以下の条件のいずれかに該当する場合にマイピタの15〜50GBコースが最大6カ月間に渡って毎月最大858円割引となります。
条件（1）申込期間中にデュアルタイプのマイピタでmineoを新たに申し込んだ場合
条件（2）申込期間中にシングルタイプのマイピタからデュアルタイプのマイピタにタイプ変更を申し込んだ場合（タイプ変更に至り、変更後のサービスの提供を受けた場合に限ります。）
【パケット放題 Plus 最大9カ月間 毎月275円割引キャンペーン】
以下の条件のいずれかに該当する場合にパケット放題 Plusが最大9カ月間に渡って毎月最大75円割引となります。
条件（1）申込期間中にマイピタ3GB・7GBでmineoを新たに申し込んだ人で同時にパケット放題 Plusを申し込んだ場合
条件（2）すでにマイピタ3GB・7GBを利用中の人で申込期間中にパケット放題 Plusを申し込んだ場合（2026年2月3日時点でパケット放題 Plusを契約されていない場合に限ります）
【10分かけ放題 最大6カ月間 毎月330円割引キャンペーン】
申込み期間中に10分かけ放題オプションを申し込んだ場合に10分かけ放題が最大6カ月間に渡って毎月330円割引となります。
キャンペーンWebページ： https://mineo.jp/service/voice/kakehoudai/ （2026年2月3日10時以降公開予定）
【端末大特価セール対象者】
以下の条件のいずれかに該当する場合に対象の端末が割引となります。
条件（1）申込期間中にデュアルタイプでmineoを新たにMNPで申し込んで対象端末を一括支払いで購入する場合
条件（2）すでにmineoを利用中の人で申込期間中に対象端末を一括支払いで購入（端末追加購入、プラン変更と端末同時購入、タイプ変更と端末同時購入）した場合（契約変更に至り、変更後のサービスの提供を受けた場合に限ります。）
キャンペーンWebページ： https://mineo.jp/campaign/cp-20260203-2/ （2026年2月3日10時以降公開予定）
記事執筆：memn0ck
