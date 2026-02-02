６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スピードスケート女子の高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が２日、本番会場で初滑りした。１日にミラノ・マルペンサ空港に到着した際には、開幕を前に補欠登録となっていた５００メートルへの出場意向を表明。３大会連続４度目の五輪は４種目に出場し、日本女子史上初の五輪２ケタメダル獲得を目指す。

４度目の五輪を前に、高木が４種目での出場の意向を示した。エントリー済みの１０００メートル、１５００メートル、団体追い抜きに加え、リザーブ（４枠目）の５００メートルも「出る予定ではある」と明かした。補欠ながら、出場するかどうかは高木の判断が優先される。出る場合は３番手の稲川くるみ（２６）が外れることになる。

出場となれば最初の１０００メートルから最後に控える１５００メートルまで、１２日間で最大６レースをこなすことになる。過密スケジュールに、コーチとの話し合いは必要としながらも、メリットもある。１点目はリンクの特性をつかむこと。今大会はイベント会場に仮設リンクを設置し、多くの選手が氷の状態に難色を示した。

２０２２年北京五輪で銀メダルを獲得した種目、５００メートルのレースを追加すれば、短距離特有のスピード感覚を事前に実戦で経験することもでき、大会終盤の大本命・１５００メートルに向け、ブラッシュアップにつながる。北京五輪では女子の全５種目に出場し、３０００メートル以外の４種目でメダルを獲得した。５００メートルに向けては昨年末の代表発表後も「出るつもりの方が大きい」と視野に入れ続けてきただけに、試金石になることは間違いない。

先月３１日まではドイツで直前合宿を実施。２日は本番会場で１時間弱、中国選手と調整した。スピードを出しての練習は３日以降になるが「ファーストタッチは悪くない。こういう風に滑っていきたい、という明確なアイデアが出てきた」とイメージを膨らませた。今大会で３個以上のメダル獲得なら夏冬五輪合わせて日本女子では初の２ケタに到達する。「とうとうここまで来た。オリンピックは何があるかわからない。自分の過ごす時間を見定めながら、最初のレースに向かっていきたい」。日本の絶対的エースが静かに闘志を燃やした。（富張 萌黄）