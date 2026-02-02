ことしのスローガンは“Re:ALBIREX”。再出発や再挑戦などを意味しています。アルビを長く知る2人とクラブの歩みを振り返り、再挑戦に懸ける想いに迫りました。



ことしでクラブ創設30周年を迎えるアルビレックス新潟。喜びも、悔しさも、そのすべてがクラブの歴史です。





4年前の昇格。そして、昨シーズンの降格。アルビの歴史を築いてきた舞行龍選手と早川選手には、いまのチームはどのように映っているのでしょうか。





〈早川史哉選手〉「非常にタフなシーズンインだったかなという風に思いますけど、どうですか？」〈舞行龍ジェームズ選手〉「その通りです。久しぶりにこれだけ走ったので、チームの土台はしっかり作ったなと感じるし、今はサッカーをどうやって行くのか。攻守をやっているので、すごく充実している」2008年に新潟に加入し、今季で在籍13年目となる舞行龍選手。今季は初めて、チームの最年長選手となりました。早川選手から見た今季の舞行龍選手は。〈早川史哉選手〉「練習の締まりというか、緊張感みたいなものをすごく高めてくれるので非常に助かっています」宮崎キャンプでは、練習で声を出し続け、練習後にも、積極的に選手とコミュニケーションをとる舞行龍選手の姿がありました。全ては、J1の舞台に帰るために…その舞行龍選手が、キャプテンマークを巻いて戦った2022年10月8日。新潟は、6年ぶりのJ1昇格を決めました。〈舞行龍ジェームズ選手〉「正直まだ若干実感湧いていないというか。J1にやっと戻れる。ちょっとホッとしています」〈早川史哉選手〉「ホイッスルの瞬間というのは、ものすごく特別ですし、また新たな一歩をみんなで踏み出していきたいなと思います」4年前の昇格には確かな理由がありました。〈舞行龍ジェームズ選手〉「本当に誰が出ても変わらないぐらい競争が激しかったので、お互いいいものを持っていた」〈早川史哉選手〉「本当に練習で、誰も手を抜くことなく、常にいいレベルでというか、いい緊張感で、シーズンを通して戦うことができてたというのは、そのシーズンの、もう間違いなく強みだったなと思っていますね」ポジション争いの激しさと勝利に向かう一体感。J1に押し上げた土台を取り戻すため2人はチームを鼓舞しています。さらに勝利を届けられなかった悔しさも原動力に…J2への降格が決まった翌日にキャプテンマークを巻いた早川選手は。〈早川史哉選手〉「最後まで諦めないことであったり、最後まで走り抜く、戦い抜くということは、昨シーズン、もっともっと選手としては、やらなきゃいけない部分だったなというのは、選手全体としての反省としてあります」チームの間でも、クラブのなかでもサポーターとも意見を交わす中で“アルビらしさ”とは何か、再確認できたといいます。〈早川史哉選手〉「僕はずっと新潟でプレイして、小さい時から新潟で生活しているものとしては、応援も含めた、スタジアムの雰囲気が一変するような熱量みたいなのは、やはり新潟でしか出せないのかなっていうのは、個人的に実際にプレイしてても思うところがあるので、そこは新潟の一つの強みとして、そういうものをもっともっと自分たちが表現して、サポーターの皆さんの力をもっともっと引き出したいなっていう部分もありますし」〈舞行龍ジェームズ選手〉「やっぱり、どんなときも諦めない。 それはなぜかというとオレンジの壁、そのサポーターがすごいんですよ。それが勝っても負けても関係なくいつもいてくれることによって、どんなときも乗り越えられるチームだと思う」日本一のサポーターの想いを背負い、粘り強く戦うことがアルビらしさ。その想いを胸に、新たなシーズンが始まります。〈舞行龍ジェームズ選手〉「今シーズンは勝つ！全力で1試合1試合勝ちに行きます。よろしくお願いいたします」〈早川史哉選手〉「この百年構想リーグ。まずはしっかりと勝ちを目指して、次の昇降格がかかったリーグ戦に向けていいきっかけとなるようなシーズンと試合にしたいなと思っているので、個人としてもチームとしてもしっかりとまとまりをもって、新潟らしくしっかりと最後まで戦い抜きたいと思っております。応援よろしくお願いいたします」