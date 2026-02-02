プロバスケットボールりそなグループB1「長崎ヴェルカ」です。

31日と1日、ホームでリーグ優勝の経験もある「広島ドラゴンフライズ」と対戦しました。

“佐世保サンクスゲーム” と銘打って行われた今節。

ヴェルカは、ブルーの特別ユニホームで臨みました。

おとといのGAME1は序盤、広島に高い確率でスリーポイントを決められ、第1クオーターは6点のビハインド。

第2クオーターは開始直後からヴェルカが猛攻を仕掛け、7連続得点で逆転に成功。

前半を39-33で、折り返します。

その後は一進一退の攻防となりますが、ヴェルカはジョンソンとブラントリーの連続ダンクなどの活躍で広島を振り切り、84-71で3試合ぶりの勝利を手にしました。

1日のGAME2も、前日の勢いのままに序盤から主導権を握ります。

第1クオーターで口火を切ったのは、イ・ヒョンジュン。

そのあとも馬場やジョンソンなど、あわせて6本のスリーポイントを沈めて大量18点をリードします。

第2クオーターは一進一退の攻防となりますが、ヴェルカは、ブラントリーからミッチェル。さらにはブラントリーがリバウンドから速攻につなげ、最後は馬場が決めます。

相手も反撃を見せますが、第1クオーターのリードがものをいい、前半を51対34で折り返します。

後半に入ってもヴェルカペースは変わらず、着実に得点を重ねていきます。

第4クオーターには、ジョンソンや星川のスリーポイントなどで点差を広げ、結局98-74で大勝。

連勝を手にし、今シーズンの「30勝」に一番乗りです。

2位の名古屋が敗れたため、ゲーム差は3となっています。

次節は今月6日と7日、アウェーで「宇都宮ブレックス」と対戦します。