サウジカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）で連覇を狙うフォーエバーヤング（牡５歳、栗東、矢作芳人厩舎、父リアルスティール）は２月２日現在、英国の大手ブックメーカーのウィリアムヒルで２・２５倍の圧倒的１番人気となっている。

昨年のブリーダーズＣダートマイルを制したナイソス（牡５歳、父ナイキスト）が４・５倍で２番人気。昨秋にグッドウッドＳでＧ１初制覇を飾り、ＢＣクラシックで７着だったネバダビーチ（牡４歳、父オマハビーチ）が３番人気で１１倍と、米国の名伯楽、ボブ・バファート調教師が送り込む２頭が続く。

日本調教馬では、昨春のケンタッキーダービー（１２着）以来の海外遠征となるルクソールカフェ（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父アメリカンファラオ）が１５倍で５番人気。有馬記念で５着のサンライズジパング（牡５歳、栗東・前川恭子厩舎、父キズナ）が、２６倍で７番人気タイの評価だ。

フォーエバーヤングはドバイ・ワールドカップ（３月２８日・メイダン競馬場、ダート２０００メートル）でも、同ブックメーカーでは２・７５倍で１番人気。７倍で２番人気タイの昨秋のＢＣクラシックで４着のジャーナリズム（牡４歳）、アルマクトゥームチャレンジでＧ１初制覇をしたＵＡＥのインペリアルエンペラー（セン６歳）の２頭を引き離している。

また、秋のレースでもフォーエバーヤングは注目の存在だ。昨年ＶのブリーダーズＣクラシック（１０月３１日、キーンランド競馬場、ダート２０００メートル）では９倍で２番人気。北米の年度表彰「エクリプス賞」で昨年の年度代表馬に輝いたソヴリンティ（牡４歳）が、７倍で１番人気となっている。

秋はチャンピオンズＣ、有馬記念、ＢＣクラシックが候補とされているが、同ブックメーカーでは凱旋門賞（１０月４日、仏パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）にも登場し、１７倍で３番人気タイの評価。昨年１着のダリズ（牡４歳）が１番人気で１１倍、２着のミニーホーク（牝４歳）が２番人気の１５倍で続いており、注目度の高さがうかがえる。