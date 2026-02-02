秋田県で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」と思う市ランキング！ 2位「横手市」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は10月23〜27日、全国20〜70代の男女250人を対象に「ふるさと納税」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、秋田県で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」と思う市を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「横手焼そばや十文字ラーメンなど、高価ではないが手軽に納税できる金額のものも多いので端数合わせに利用したことがあったので」（30代女性／宮城県）、「リンゴジュースやきりたんぽ鍋セットが美味しかった」（50代女性／埼玉県）、「横手焼きそばがおいしかったから」（40代女性／岡山県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「いぶりがっこなどの漬物がとにかく美味しいから」（40代男性／神奈川県）、「あきたこまちが食べたいからです」（20代女性／広島県）、「牛タンやきりたんぽや生活用品などがあり豪華だと思いました」（30代女性／愛知県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：横手市／40票2位は「横手市」でした。秋田県南部に位置する横手市は、B級グルメとして有名な「横手やきそば」や、冬の伝統行事「かまくら」などで知られています。返礼品には地元食材を使った加工品や特産のりんご、地酒なども充実。地域色あふれるラインアップが魅力です。
1位：秋田市／117票1位は「秋田市」でした。秋田県の県庁所在地である秋田市は、きりたんぽ鍋、稲庭うどん、日本酒など、秋田県ならではの味覚を詰め込んだ返礼品が人気のようです。自然や文化も感じられる返礼品の数々が、多くの支持を集めました。
回答者のコメントを見ると「いぶりがっこなどの漬物がとにかく美味しいから」（40代男性／神奈川県）、「あきたこまちが食べたいからです」（20代女性／広島県）、「牛タンやきりたんぽや生活用品などがあり豪華だと思いました」（30代女性／愛知県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)