ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２日、ロシア軍との戦闘が続く前線地域とロシアと国境を接する地域で、エネルギー施設への攻撃が過去２４時間で発生したとＸ（旧ツイッター）に投稿した。

米側の要請を踏まえウクライナの首都キーウへの攻撃を１日まで停止することに同意したロシアはエネルギー施設への攻撃を控えていた模様で、攻撃を再開させたのかどうか注目される。

ゼレンスキー氏は、エネルギー施設を標的としたミサイルや無人機による攻撃は確認されていないとも説明した。精度の比較的低い砲弾などが着弾した可能性も排除していない模様だ。

これに関し、ウクライナのエネルギー省は２日、エネルギー施設に対する攻撃で、北東部のハルキウ州とスムイ州、東部ドニプロペトロウシク州などで停電が発生していると発表した。

トランプ米大統領は１月２９日、寒さの厳しいキーウなどへの攻撃を１週間停止するよう露側に要請したと表明。露側は今月１日までキーウへの攻撃を控えることに同意したと公表した。露大統領報道官は２日、「（１日までの攻撃停止のほかに）付け加えることはない」と記者団に述べた。

一方、ウクライナのメディアなどによると、ドニプロペトロウシク州テルニウカで１日、鉱山労働者らが乗ったバスが露軍の無人機攻撃を受け、１２人が死亡、１６人が負傷した。ロシアによる侵略の終結に向けた米国とロシア、ウクライナの高官級協議が４日に再開される予定だが、民間人の犠牲が増え続けている。