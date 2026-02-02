【東京都の人気ラーメン店】「びぎ屋」は厳選素材が織りなす深い味わいのスープが絶品。店主は「せたが屋」出身
こだわりのスープや自家製麺が楽しめるラーメン店巡りを、日々の楽しみや週末のぜいたくにしている人も多いはず。至福の一杯をすする時間は、何物にも代えがたいですよね。しかし、激戦区では新店も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いラーメン店を紹介します。今回紹介するのは、東京都で注目の店「びぎ屋」です。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
「びぎ屋」はせたが屋出身の店主が放つ至高のしょうゆラーメン
学芸大学駅近くに店を構える「びぎ屋」は、有名店「せたが屋」で修行を積んだ店主による実力店です。看板メニューの「醤油らーめん」は、鶏ガラ、豚骨の動物系に、煮干し、節類、昆布などの魚介系を合わせた無化調のダブルスープが特徴。しょうゆの香ばしさと出汁の深みが絶妙なバランスで、全粒粉を配合した特注の細ストレート麺がその風味を最大限に引き立てます。
「びぎ屋」の口コミは？「びぎ屋」には、Googleクチコミにおいて以下のような口コミが寄せられています。
「スープの透明感と奥行きのある味わいが素晴らしい」
「トッピングのクオリティが高く、特に2種類の異なる部位を使用したチャーシューや、味がしっかり染みた穂先メンマが絶品」
「接客が非常に丁寧で落ち着いた雰囲気があり、一杯一杯が非常に丁寧に作られていることが伝わってくる」
アクセス・基本情報は？
▼アクセス
所在地：東京都目黒区鷹番2-4-9
アクセス：東急東横線「学芸大学駅」東口から徒歩約5分
▼営業時間・定休日
営業時間：11：30〜14：45 / 18：00〜21：00
定休日：不定休
(文:All About ニュース編集部)