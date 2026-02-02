「けろっぴいる」サーティワン、サンリオとのコラボ商品発売！ 「こんなのあるんだ！知らなかった可愛い」
サーティワンアイスクリームの公式X（旧Twitter）は2月2日に、サンリオとコラボレーションしたアイスの予約開始を告知しました。
【写真】サンリオとのかわいいコラボ！
「今年は五人囃子も加わったよ！ひなだんかざりで #ひなまつり をお祝いしよう！」と、さらに豪華になった内容を明かしています。
コメントでは、「けろっぴいる ありがとうございます」「わぁ、五人囃子まで加わって豪華だね ひなだんかざりでおうちひなまつり、楽しそう」「五人囃子に選抜して下さりありがとうございます」「こんなのあるんだ！知らなかった可愛い」「え、可愛い!!」「だるまみたいなサムかわいい」「かわいすぎ」といった反応がありました。
(文:All About ニュース編集部)
【写真】サンリオとのかわいいコラボ！
「え、可愛い!!」同アカウントは「モバイルオーダー受付開始！」と題し、「本日から、#サンリオキャラクターズ #ひなだんかざり のモバイルオーダーご予約がスタート！」と報告。投稿に載せた1枚の画像では、サンリオのかわいいキャラクターとコラボレーションしたアイスがひな壇仕様に5つ並んだ様子を披露しています。
コメントでは、「けろっぴいる ありがとうございます」「わぁ、五人囃子まで加わって豪華だね ひなだんかざりでおうちひなまつり、楽しそう」「五人囃子に選抜して下さりありがとうございます」「こんなのあるんだ！知らなかった可愛い」「え、可愛い!!」「だるまみたいなサムかわいい」「かわいすぎ」といった反応がありました。
数量限定商品サンリオとのコラボ商品は数量限定のため、なくなり次第終了となります。気になる人は、ぜひ早めにチェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)